ก.ล.ต. สั่งระงับธุรกิจ KuCoin Thailand ชั่วคราว เหตุเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์

วงการคริปโตฯ ไทยสะเทือนรับต้นปี! สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่อ่อนข้อ ออกคำสั่งด่วนระงับการประกอบธุรกิจของ ‘บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด’ หรือที่รู้จักในนาม ‘KuCoin Thailand’ เป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบสัญญาณอันตราย ‘เงินกองทุน’ ดิ่งเหวต่ำกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 5 วันรวด สะท้อนความเปราะบางทางการเงิน สั่งห้ามทำธุรกรรมทุกประเภทจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ พร้อมขีดเส้นตายต้องดูแลลูกค้าและอำนวยความสะดวกเรื่องถอนทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด ห้ามให้เกิดปัญหาสภาพคล่องกระทบนักลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศมาตรการลงดาบผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ความมั่นคงทางการเงิน โดยเป้าหมายล่าสุดคือ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) ซึ่งให้บริการภายใต้ชื่อการค้า KuCoin Thailand
เปิดปมสั่งปิด 5 วันอันตราย เงินกองทุนต่ำกว่า 60%
จากการตรวจสอบสถานะทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของ ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงที่น่ากังวลว่า ในช่วงคาบเกี่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2569 (ปีปัจจุบันในข่าว) บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกฎหมาย
โดยระดับเงินกองทุนของบริษัทได้ลดต่ำลงกว่า ร้อยละ 60 ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ และเป็นเช่นนี้ติดต่อกันถึง 5 วันทำการ ซึ่งในทางกฎระเบียบของ ก.ล.ต. ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความมั่นคงของบริษัท จึงนำมาสู่คำสั่งระงับการประกอบธุรกิจทันที
ก.ล.ต. สั่ง หยุดทุกธุรกรรม-ต้องแจ้งลูกค้าทันที
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ ERX ดำเนินการดังนี้
1.หยุดดำเนินธุรกิจ : ต้องระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล “ทุกประเภท” โดยทันที ห้ามรับลูกค้าใหม่ ห้ามเทรด จนกว่าจะสามารถหาเงินมาเติมให้เงินกองทุนกลับมาอยู่ในระดับปกติ
2.แจ้งเตือนลูกค้า : บริษัทต้องทำหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบถึงสถานการณ์การระงับการให้บริการนี้ “โดยไม่ชักช้า” เพื่อความโปร่งใส
เร่งหาทางออกและการดูแลลูกค้าถอนเงินได้ 24 ชม.
แม้จะถูกสั่งพักการซื้อขาย แต่ ก.ล.ต. ได้กำชับเสียงแข็งว่า ERX ต้องไม่ทิ้งลูกค้า และต้องเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือทำธุรกรรมถอนทรัพย์สินคืนได้ตามปกติ โดยเน้นย้ำให้ “อำนวยความสะดวก” อย่างเต็มที่
สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีกับ KuCoin Thailand สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ฝ่ายบริการลูกค้า (Happiness Team) อีเมล happy@kucoin.th (ให้บริการ 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 02-080-6060 (ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.)
อย่างไรก็ดีกรณีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ก.ล.ต. ยุคนี้ “เอาจริง” กับเรื่องความมั่นคงทางการเงินของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยความเสียหายเหมือนในอดีต สำหรับ KuCoin Thailand หนทางเดียวที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้ คือต้องเร่งระดมทุนเพื่ออุดรูรั่วของเงินกองทุนให้ผ่านเกณฑ์ และต้องได้รับ “ไฟเขียว” อนุญาตจาก ก.ล.ต. อีกครั้งเท่านั้น จึงจะกลับมาดำเนินธุรกิจได้