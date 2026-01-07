หุ้นปิดเช้าบวก 0.16 จุด แกว่งทรงตัว รับกลุ่มปิโตรฯหนุนสลับแรงขายท่องเที่ยว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,274.91 จุด เพิ่มขึ้น 0.16 จุด (+0.01%) มูลค่าซื้อขายราว 21,364 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งทรงตัวโดยทำจุดสูงสุด 1,280.43 จุด และต่ำสุด 1,272.83 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัว หลังปรับขึ้นช่วงเปิดตลาดต้นปีที่ผ่านมา ประกอบกับวานนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง 4 วันแรกของเดือนม.ค. ลดลง 7.9% YoY สะท้อนสัญญาณการท่องเที่ยวที่ยังไม่ดี ทำให้เมื่อวานมีแรงขายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ หุ้นโรงแรม และหุ้นสนามบิน
ทั้งนี้เม็ดเงินไหลออกจากกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศ เข้าสู่กลุ่มอิงต่างประเทศ โดยเช้าวันนี้หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับขึ้นโดดเด่น นอกจากนี้กลุ่มปิโตรฯ ยังได้แรงหนุนจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ตลาดหุ้นไทยไม่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้ไม่ได้รับอานิสงส์จากการปรับขึ้นของหุ้น AI ในตลาดต่างประเทศ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวทรงตัว แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมทั้งติดตามการเลือกตั้ง โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,290.88 ล้านบาท ปิดที่ 181.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 1,089.55 ล้านบาท ปิดที่ 199.50 บาท เพิ่มขึ้น 9.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,057.97 ล้านบาท ปิดที่ 109.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 997.02 ล้านบาท ปิดที่ 192.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
IVL มูลค่าการซื้อขาย 972.84 ล้านบาท ปิดที่ 17.40 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท