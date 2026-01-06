โกลเบล็ก เก็ง SET เปิดศักราชใหม่แกว่ง Sideway จับตาสหรัฐ-เวเนฯ หาเสียงเลือกตั้ง,ท่าทีโอเปกพลัส

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคม 2569 ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง สหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดน้ำมันและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก
ขณะเดียวกันสถานการณ์ในประเทศยังคงจับตาปัจจัยด้านการเมืองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้ง อีกทั้งทางคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2569-2570 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากครึ่งแรกของปี 2568 สะท้อนถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงตามรายได้ และการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนได้ จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ในเดือนนี้อยู่ที่ 1,2301,280 จุด
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน โดยทางกลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตร (โอเปกพลัส) มีมติระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2569 ตามปัจจัยฤดูกาล หลังประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อประเมินภาวะตลาดโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจด้านกระทรวงพลังงานของไทยคาดราคาน้ำมันปี 2569 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2568 แต่ยังผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนและความตึงเครียดสหรัฐฯเวเนซุเอลาอาจกดดันให้ราคาปรับขึ้น
ส่วนธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2569 ส่งสัญญาณฟื้นตัว จากนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อีกทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ ภายในวันที่ 21 ม.ค. กำหนดวันสุดท้ายหุ้นธนาคารส่งงบการเงินปี 2568, วันที่ 1 ก.พ. 69 เลือกตั้งล่วงหน้า, วันที่ 8 ก.พ. 69 วันเลือกตั้ง
ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา อาทิ วันที่ 6 ม.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค., วันที่ 7 ม.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค., อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค., สหรัฐฯ รายงานดัชนีภาคบริการ เดือนธ.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ย. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนต.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน เล่นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มสื่อและค้าปลีก อาทิ PLANB, VGI, BEC, TKS และ CPALL ที่ได้รับประโยชน์จากบรรยากาศการเลือกตั้งเนื่องจากเม็ดเงินหาเสียงและการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวบวกตามแรงเก็งกำไรของนักลงทุน