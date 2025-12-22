“โกลเบล็ก” มองหุ้นไทย Sidewayกรอบ 1,230–1,280 จุด

บล. โกลเบล็ก ประเมินดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวแบบ Sideway ในกรอบ 1,230–1,280 จุด จากปัจจัยลบตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯต่ำกว่าคาด เพิ่มโอกาส FED ลดดอกเบี้ยปีหน้า โดย FedWatch Tool ชี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 58% ต่อการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค.69 จากเดิม 32.9% บวกกับปริมาณซื้อขายต่างชาติเริ่มเบาบางช่วงเทศกาลคริสต์มาส จึงแนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นกลุ่ม Finance รับอานิสงส์กนง. ลดดอกเบี้ยลง 0.25%
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กจำกัด หรือ GBS ประเมินแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัปดาห์นี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกในต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สร้างความหวังให้กับนักลงทุนว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีหน้า โดย FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 58% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในการประชุมเดือนมี.ค.69 จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 32.9% เมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติจะเบาบาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งอาจทำให้แรงซื้อขายโดยรวมไม่คึกคักเท่าช่วงปกติ จึงคาดการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนี SET อยู่ในกรอบ 1,230–1,280 จุด
โดยปัจจัยลบกดดันตลาดการเงินโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้เวเนซุเอลาคืนสินทรัพย์ที่ถูกยึดจากบริษัทน้ำมันสหรัฐฯ พร้อมสั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตร และประกาศให้รัฐบาลเวเนซุเอลาเป็น “องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ” นอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ขู่ใช้กำลังทางทหารเข้ายึดครองดินแดนยูเครนเพิ่มเติม หากไม่มีการหารือร่วมกับสหรัฐฯ และผู้นำยุโรปรวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน โดยสมาคม MBA รายงานจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อลดลง 3.8% หลังอัตราดอกเบี้ยจำนองปรับตัวสูงขึ้น สำหรับไทย กนง. ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2569 เหลือ 1.5% จากเดิม 1.6% สะท้อนการชะลอตัวของการบริโภคและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐ ขณะที่ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค, สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, วันที่ 30 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ยังเฝ้าติดตาม อาทิ วันที่ 22 ธ.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ย., สหรัฐฯ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค. GDP ไตรมาส 3/68 (ประมาณการครั้งที่ 2) ดัชนี PCE 3Q68 (ประมาณการครั้งที่ 2) การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., วันที่ 24 ธ.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม, สหรัฐฯรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น กลุ่มสินเชื่อรายย่อยและบริหารหนี้ ได้แก่ MTC, SAWAD, TIDLOR และ BAM มีแนวโน้มได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เหลือ 1.25% ต่อปีเนื่องจากช่วยให้บริษัทเหล่านี้มีต้นทุนทางการเงินลดลงส่งผลบวกต่อกำไรสุทธิ