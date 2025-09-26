KKP Dime จับมือ Noburo เปิดตัวโครงการ “ภารกิจพิชิตแสน Noburo x Dime!” เปลี่ยนชีวิตพนักงานจากคนมีหนี้สู่คนมีเงินออม

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) ผู้พัฒนา Dime! แอปพลิเคชันการเงินและการลงทุน ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จับมือ Noburo แพลตฟอร์มโซเชียลสตาร์ตอัปที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางการเงินของพนักงาน เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญในโครงการ “ภารกิจพิชิตแสน Noburo x Dime!” เพื่อสร้างโซลูชันทางการเงินครบวงจร ช่วยพนักงานพลิกชีวิตจากสถานะคนมีหนี้ ก้าวสู่การมีเงินออมก้อนแรกอย่างยั่งยืน
ความโดดเด่นของโครงการนี้คือการพัฒนาระบบ API เชื่อมต่อระหว่าง Noburo และ Dime! ซึ่งถือเป็นโซลูชันแรกในประเทศไทย ที่ผสานกระบวนการปลดหนี้เข้ากับการออมและการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยพนักงานจะได้รับการนำทางจาก Noburo เพื่อช่วยวางแผนและปรับพฤติกรรมทางการเงิน และเมื่อพนักงานมีกระแสเงินสดเป็นบวก ระบบจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Dime! โดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มต้นการออมและการลงทุนทันที
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวกันของสองแพลตฟอร์ม แต่เป็นการผสาน “หัวใจ” ของ Noburo ที่เข้าใจปัญหาหนี้สินอย่างลึกซึ้ง เข้ากับ "โอกาส" ของ Dime! ที่ทำให้การออมและการลงทุนเป็นเรื่องง่าย เพื่อสร้างเส้นทางสู่การมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขอย่างแท้จริง (Path to Wealth-Being) ให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Noburo กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการปลดหนี้เป็นเพียงครึ่งทางสู่ชีวิตที่ดีที่สุดของพนักงานทุกคน ซึ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา Noburo ได้ทำงานร่วมกับองค์กรกว่า 200 แห่ง เพื่อวางรากฐานวินัยทางการเงินผ่านโมเดลความรู้คู่ทุน ที่เน้นการวางแผนปลดหนี้อย่างเป็นระบบ แต่เราตระหนักดีว่าพนักงานหลายคน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยังไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะสามารถมีเงินออมได้จริง
ไฮไลต์สำคัญที่แท้จริงของความร่วมมือนี้คือการที่เราแสดงให้เห็นว่ามีหนี้ก็ออมได้เมื่อพนักงานเริ่มมีวินัยทางการเงินและปลดภาระหนี้ได้สำเร็จ เงินก้อนเล็ก ๆ ที่เคยสูญเสียไปกับการจ่ายหนี้ ก็จะกลายเป็นเงินออมก้อนแรกที่สร้างความภาคภูมิใจให้พวกเขาได้ และหากพวกเขาสามารถออมเงินแบบถัวเฉลี่ยรายเดือน (DCA) ได้เพียง 2,000 บาทอย่างต่อเนื่อง ในเวลาไม่กี่ปีพวกเขาก็จะสามารถมีเงินเก็บหลักแสนได้จริง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข แต่เป็นการจุดประกายความหวังและพลังใจในการสร้างอนาคต”
นายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (CTO) ของ KKP Dime กล่าวว่า “เรามอง Noburo ไม่ใช่แค่พาร์ตเนอร์ แต่คือพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับคนไทย แอปพลิเคชัน Dime! ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมสิทธิประโยชน์ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ เช่น เงินฝาก Dime! Save ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% สำหรับเงินฝาก 10,000 บาทแรก จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น
เราไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชัน แต่เป็นสะพานที่จะพาทุกคนข้ามจากฝั่งของปัญหาหนี้ไปสู่ฝั่งของความมั่งคั่งผ่านการบูรณาการระบบด้วย API ที่ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างอัตโนมัติและไร้รอยต่อ พนักงานจึงสามารถเริ่มต้นออมและลงทุนได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความซับซ้อนใด ๆ นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง”
โครงการ “ภารกิจพิชิตแสน Noburo x Dime!” ไม่ได้เป็นเพียงสวัสดิการ แต่เป็นการลงทุนใน “ชีวิตที่มั่ง-มี-สุข” ของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร โดย Noburo และ KKP Dime เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้าง และเป็นต้นแบบใหม่ของการส่งเสริมสุขภาวะทางการเงินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
สำหรับองค์กรที่ต้องการช่วยพนักงานปลดหนี้ สร้างเงินออม และมีวินัยทางการเงิน สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ โดยติดต่อ Noburo ได้ที่ LineOA : @noburoofficial หรือลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/4pAed6J เพื่อรับคำปรึกษาและเริ่มต้น “ภารกิจพิชิตแสน” ให้กับบุคลากรของคุณ
หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด