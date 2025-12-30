ธปท. เผย ศก.ไทย พ.ย.โตต่อเนื่อง จากอานิสงค์ท่องเที่ยว-ส่งออก จับตาผลกระทบบาทแข็ง-ภาษีสหรัฐ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยเศรษฐกิจไทยเดือนพ.ย.68 ขยายตัวจากเดือนก่อนตามอุปสงค์ต่างประเทศ โดยการส่งออกสินค้าและรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อกิจกรรมในภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น จากการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ แต่การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลง
สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในหลายหมวด โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว ประกอบกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศชะลอลงในบางสินค้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากเดือนก่อน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวกใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่ตลาดแรงงานทรงตัว ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากทั้งดุลบริการ รายได้ และเงินโอน และดุลการค้า
สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ยังมีแรงส่งมาจากกิจกรรมในภาคบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และการบริโภคภาคเอกชนที่ยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการภาครัฐ
ทั้งนี้ ในระยะต่อไปยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) การฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 2) ผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่า 3) การฟื้นตัวของธุรกิจหลังเหตุการณ์น้ำท่วม 4) ผลกระทบจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา และ 5) ผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ