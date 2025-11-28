ธปท.เผย ศก.ไทย ต.ค. ขยายตัวทั้งอุปสงค์-อุปทาน แนวโน้มฟื้นตัวจากแรงส่งภาคท่องเที่ยว-ส่งออก-มาตรการรัฐ

น.ส.ปราณี สุทธศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนต.ค.68 ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า จากทั้งเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ และอุปทาน
โดยด้านอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี รายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มขึ้น
ส่วนในด้านอุปทาน ปรับดีขึ้นจากภาคบริการเป็นหลัก โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว และการลงทุนภาคเอกชนลดลง ขณะที่ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นตามการจ้างงาน โดยเฉพาะในภาคบริการ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าเป็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบ จากหมวดพลังงานและอาหาร
ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ทยอยกลับมาผลิต รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุปสงค์ในประเทศ มีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1) ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 2) ผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และ 3) ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ