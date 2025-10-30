คลัง ปรับคาดการณ์ GDP ปี 68 โตเพิ่มเป็น 2.4% จาก 2.2% เก็งปี 69 อาจโตชะลอเหลือ 2%

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 68 เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% จากเดิมที่คาดไว้ 2.2% เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงการส่งออกในที่สามารถขยายตัวได้ดีกว่าคาด โดยเชื่อว่าปีนี้น่าจะขยายตัวได้สูงถึง 10% ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเติบโตดี แต่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้จะหดตัวอยู่ที่ -0.2% ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลราว 15.5 พันล้านดอลลาร์
ส่วนในปี 69 สศค.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.0% ชะลอตัวลงจากปีนี้ เนื่องจากผลของการส่งออกที่อาจหดตัว -1.5% หลังได้เร่งส่งออกไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ 0.5%