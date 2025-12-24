IMF กดดันเอลซัลวาดอร์เลิกนโยบายบิทคอยน์-สวนทางบูเคเลเดินหน้าซื้อเพิ่ม

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดฉากเจรจาเดือดรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ จี้ปรับโครงสร้างความโปร่งใสโปรเจกต์ Bitcoin พร้อมกดดันให้ขายทิ้ง “Chivo Wallet” แอปฯ รัฐบาลที่มีปัญหาฉาวโฉ่ หวังแลกกับเสถียรภาพและความเชื่อมั่น แม้ IMF จะเอ่ยปากชมตัวเลข GDP ที่ขยายตัวร้อนแรงเกินคาด แต่เบื้องลึกความสัมพันธ์ยังคุกรุ่น เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของ “นายิบ บูเคเล” ยังคงเดินหน้าสะสม Bitcoin เข้าคลังอย่างบ้าคลั่ง สวนทางเงื่อนไขและคำเตือนของเจ้าหนี้โลกอย่างไม่ลดละ
การเจรจาระหว่าง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา IMF ได้ออกแถลงการณ์ระบุถึงความคืบหน้าในการหารือเกี่ยวกับนโยบาย Bitcoin ของประเทศ โดยหัวใจสำคัญของการเจรจารอบนี้พุ่งเป้าไปที่ “การยกระดับความโปร่งใส การปกป้องทรัพยากรสาธารณะ และการจำกัดความเสี่ยง” ที่เกิดจากการยอมรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
สังคายนา ‘Chivo Wallet’ จุดด่างพร้อยที่ต้องกำจัด
ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดในการเจรจาครั้งนี้ คือการที่ IMF กำลังกดดันให้รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ “ขายกิจการ” (Privatize/Sell) กระเป๋าเงินดิจิทัลของรัฐที่ชื่อว่า “Chivo” ออกไปให้ภาคเอกชนดูแล
Chivo Wallet ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของการนำ Bitcoin มาใช้ แต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคและช่องโหว่ความปลอดภัย นับตั้งแต่เปิดตัว แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องบั๊กในระบบ การถูกแฮกข้อมูล และกรณีการขโมยอัตลักษณ์บุคคล (Identity Theft) จนนำไปสู่การอายัดบัญชีผู้ใช้งานจำนวนมาก
สถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่เมื่อปีที่ผ่านมา หนึ่งในทีมสถาปนิกผู้ออกแบบ Chivo เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล “ยุบโครงการ” ทิ้งเสีย เนื่องจากข้อครหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับท่าทีของ สเตซี่ เฮอร์เบิร์ต (Stacy Herbert) ผู้อำนวยการสำนักงาน Bitcoin แห่งชาติของเอลซัลวาดอร์ ที่เคยระบุไว้ในช่วงการเจรจาเงินกู้ 1.4 พันล้าน ดอลลาร์กับ IMF ในปี 2567 ว่า Chivo อาจถูกขายหรือยุบเลิก โดยจะปล่อยให้กระเป๋าเงินของภาคเอกชนทำหน้าที่ให้บริการประชาชนแทน
ย้อนแย้ง! เศรษฐกิจพุ่งสวนทางความกังวล
แม้ IMF จะแสดงความกังวลต่อความเสี่ยงของ Bitcoin แต่ในรายงานล่าสุดกลับต้องยอมรับถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเอลซัลวาดอร์ โดยระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลัง “ขยายตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้”
IMF ประเมินว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ในปีนี้จะพุ่งแตะระดับ 4% และมีแนวโน้มที่สดใสต่อเนื่องในปีหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้นโยบายการเงินจะดูผาดโผนในสายตาชาวโลก แต่เครื่องจักรเศรษฐกิจของเอลซัลวาดอร์ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบทบทวนครั้งที่สองของโครงการเงินกู้ Extended Fund Facility (EFF) ระยะเวลา 40 เดือน
‘บูเคเล’ ไม่ถอย เดินหน้าสะสม Bitcoin สวนหมัดเจ้าหนี้
สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้เป็น “เกมวัดใจ” ระหว่างประเทศ คือท่าทีที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล แม้ IMF จะเคยยื่นคำขาดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า “ความพยายามในการจำกัดการถือครอง Bitcoin ของรัฐบาลต้องดำเนินต่อไป” แต่เอลซัลวาดอร์กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
ข้อมูลธุรกรรมจากสำนักงาน Bitcoin เผยให้เห็นว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบาย “ช้อนซื้อ” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้กวาด Bitcoin เข้าคลังเพิ่มอีก 1,098 BTC มูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ และยังคงรักษาวินัยการซื้อสะสม “วันละ 1 Bitcoin” (Daily Acquisitions) แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวนหนัก
ล่าสุด ณ วันที่ 22 ธันวาคม ยอดการถือครอง Bitcoin สำรองของประเทศพุ่งทะลุ 7,509 BTC ไปเป็นที่เรียบร้อย เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเงื่อนไขของ IMF ไม่สามารถหยุดยั้งวิสัยทัศน์ของผู้นำรายนี้ได้
ประธานาธิบดีบูเคเล เคยประกาศจุดยืนผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) เมื่อเดือนมีนาคมไว้อย่างชัดเจนว่า “ไม่ เราจะไม่หยุด...ถ้าเราไม่หยุดในวันที่โลกทั้งใบคว่ำบาตรเรา และชาว Bitcoin ส่วนใหญ่ทิ้งเราไป แล้วทำไมเราต้องหยุดตอนนี้ หรือหยุดในอนาคตด้วย?”
นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า เอลซัลวาดอร์พร้อมจะเดิมพันอนาคตประเทศไว้กับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่สนคำทัดทานจากสถาบันการเงินเก่าแก่ของโลกแต่อย่างใด