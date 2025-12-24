เปิดสถิติ Santa Rally ลุ้น SET พุ่งส่งท้ายปี 68 โบรกชู 5 หุ้น SET100 พื้นฐานแกร่ง-Beta สูง

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในช่วงปลายปี ที่มักเกิดขึ้นบ่อย คือ Santa Rally ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ SET Index ปรับตัวขึ้นในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของ ไตรมาส 4 ต่อเนื่องไปสู่ 2 วันทำการแรกของปีถัดไป
โดยสถิติในอดีตช่วง 10 ปี ย้อนหลังพบว่ามีถึง 8 ใน 10 ปี หรือคิดเป็น 80% ที่ SET Index จะปรับตัวขึ้น โดยปี 2559 ปรับตัวขึ้นมากที่สุดถึง 3.50% ส่วนในปี 2558 และ 2561 SET ปรับตัวลง 1.32% และ 1.23% ตามลำดับ ทำให้ 10 ปี SET Index ปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 1.42%
หากพิจารณาเพียงปีที่ SET Index ปรับตัวขึ้น ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.09% เมื่อพิจารณากลุ่มนักลงทุนที่เข้าซื้อในเดือน ธ.ค. พบว่านักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ 8 ใน 10 ปีย้อนหลัง จึงเป็นโอกาสสะสมหุ้นที่เป็นเป้าหมายกองทุน หรือ หุ้น High Beta ที่ปรับตัวขึ้นทิศทางเดียวกับ SET Index
ด้านกลยุทธ์การลงทุนรับประเด็นข้างต้น เราพิจารณาชุดหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 100 และนำมาคัดเลือกหุ้นที่มี Beta สูงกว่า 1 นั่นคือ หุ้นที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาด นอกจากนี้ เรานำชุดหุ้นที่ได้มาคัดเลือกตามคะแนน Core Sight ที่สูงกว่า 60 คะแนน (พิจารณาคะแนนรวมจากคะแนน Valuation, Performance, Stability, Total Return และ Cash Flow) ซึ่งมีหุ้นที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ AMATA, CPN, GULF, GUNKUL และ TOP ซึ่งมีรายละเอียดแนวรับ-ต้าน ทางเทคนิค ดังนี้
AMATA : แนวรับ : 16.20/16.50 บาท แนวต้าน : 17.20/17.80 บาท
CPN : แนวรับ : 53.00/54.00 บาท แนวต้าน : 56.00/57.00 บาท
GULF : แนวรับ : 41.50/42.00 บาท แนวต้าน : 44.00/45.00 บาท
GUNKUL : แนวรับ : 1.87/1.90 บาท แนวต้าน : 2.00/2.04 บาท
TOP : แนวรับ : 34.00/35.00 บาท แนวต้าน : 37.00/38.00 บาท