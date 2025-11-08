GUNKULขยายเครือข่ายขายอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์-แบตเตอรี่ระดับโลก

"กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง" ผนึก "สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์" รุกตลาด ด้วยการ ขยายเครือข่ายขายอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ระดับโลก หวังกระจายสินค้าระดับภูมิภาครองรับมาตรการ Quick Big Win ทุกขนาดกำลังการติดตั้ง
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ผู้นำด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐาน ต่อยอดสร้างการเติบโตของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) ขยายเครือข่ายพาร์ตเนอร์จัดจำหน่ายอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โซลูชั่นระดับโลกแบรนด์ SUNGROW ตั้งเป้ากระจายสินค้าเข้าถึงทุกขนาดกำลังการติดตั้งครบคลุมบ้านเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยการจับมือบริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด หรือ SEP ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์เซลล์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทภายในเครือของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการโซลาร์และพลังงานสีเขียว ที่กำลังเติบโต อย่างต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนภาครัฐ พร้อมเดินหน้าเติมจำนวนพาร์ตเนอร์ปี 2569 เตรียมขานรับมาตรการโซลาร์ฟาร์มชุมชน และนโยบายลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์
นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์การลงทุน บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่าง บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทลูกภายในเครือ GUNKUL และ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด ในกลุ่มของ SCN หรือ บมจ. สแกน อินเตอร์ หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานที่มีเครือข่ายธุรกิจที่หลากหลาย ไม่จำกัดแค่พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจยานยนต์และโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็น ความสำเร็จในกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงรุกของ
ปี 2569 ต่อยอดหลังจากที่ทาง GUNKUL ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย (Tier 1 Distributor) อย่างเป็นทางการของ SUNGROW เมื่อช่วงกลางปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากมาตรการ Quick Big Win และนโยบายภาครัฐที่ประกาศเดินหน้าโครงการ “โซลาร์ฟาร์มชุมชน” เป้าหมายกำลังผลิตกว่า 1,500 เมกะวัตต์ รวมถึงนโยบายลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ที่คาดว่าจะชัดเจนในไม่ช้า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตตามแนวโน้มของตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งความแข็งแกร่งของ SCN จะเป็นอีกช่องทางที่สำคัญในการกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ ที่กำลังก้าวสู่ตลาดพลังงานโซลาร์เซลล์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยวางกลยุทธ์เข้าครอบคลุมลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงการบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กผ่านความร่วมมือกับ GUNKUL เพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด สแกน เอิร์ธ เป็นพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตลาดระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์ที่มีความสัมพันธ์อันดียาวนานกับ GUNKUL”
ความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่าง GUNKUL และ สแกน เอิร์ธ ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ GUNKUL ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยง ระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกอย่าง SUNGROW และบริษัทฯ ชั้นนำในไทยที่มีศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจในหลากหลายมิติ เพื่อสร้าง Ecosystem ของพลังงานสีเขียวในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการจับเทรนด์ด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของประเทศ
สำหรับแผนการขยายเครือข่ายในปี 2569 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย Modern Trade ร้านค้าประจำจังหวัด ผู้รับเหมาและบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานให้ครอบคลุม ทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งเป้า 100 เมกะวัตต์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของกลุ่มธุรกิจหลัก ของ GUNKUL ประกอบด้วย 1.ธุรกิจผลิตไฟฟ้าสีเขียว (Green Energy) 2. ธุรกิจรับเหมาไฟฟ้า (EPC) 3. ธุรกิจผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะช่วย เปิดตลาดใหม่ สำหรับกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าในระดับแรงดันกลางจนถึงแรงดันสูงเพิ่มเติม และเข้าประมูล โครงการของทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2568 ที่เติบโต สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (แผน PDP) ฉบับล่าสุด ที่มีแนวโน้มจะการทบทวนเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero