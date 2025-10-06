ONNEX by SCG ร่วมมือ Sigenergy Technology พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ขนาด 50MWh

ONNEX by SCG บรรลุข้อตกลง Framework Agreement สำหรับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (BESS – Battery Energy Storage System) กับ Sigenergy บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศจีน ซึ่งมีจุดแข็งด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์จากการให้ความสำคัญด้านงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบความต้องการของตลาด โดยล่าสุด Sigenergy เป็นผู้ให้บริการ DESS (Distributed Energy Storage System) แบบ Stackable All-in-One อันดับ 1 ของโลก
Samuel Zhang, President & Co Founder - Sigenergy Technology (ที่ 5 จากซ้าย) เผยว่า “Sigenergy เน้นการพัฒนาโซลูชันโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน (BESS – Battery Energy Storage System) โดยมีเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง ทำให้มีจุดแข็งกว่าคู่แข่งในตลาด อาทิ ด้วยระบบ DC Coupling ที่ไม่ต้องติดตั้งตู้ MDB และสายไฟฟ้าของระบบ AC Coupling จึงช่วยลดเงินลงทุนได้มากกว่า 21%, Modular Design ซึ่งสามารถเพิ่มลดขนาดของแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน, ระบบ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบเรียลไทม์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ไปจนถึงการวางแผนพลังงานเชิงคาดการณ์ได้, Zero Millisec Power Injection ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูง รับประกันความเสถียรและจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะไฟฟ้าดับ และ Function V2X (Vehicle-to-Everything) คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรถ EV ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานอัจฉริยะที่สามารถจ่ายไฟกลับเข้าบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้”
นายดุสิต ชัยรัตน์ Head of Smart Solution Business - ONNEX by SCG (ที่ 3 จากขวา) กล่าวว่า “เพื่อสร้างจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาด การหาคู่ค้าที่มีความพร้อมในเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองโจทย์โลกด้าน Net Zero Emission อย่าง Sigenergy Technology ที่มีจุดแข็งในเรื่องพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และระบบกักเก็บพลังงาน ESS (Energy Storage System) รวมถึงระบบ EV Chargers จึงเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ ในการร่วมมือเพื่อรองรับเทรนด์และความต้องการเรื่องพลังงานสะอาดของตลาดในประเทศไทยในอนาคต เพื่อช่วยให้เป้าหมายประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น“