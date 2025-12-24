ก.ล.ต.วางแนวทางให้ บจ.จัด "Earnings Call" ยกระดับมาตรฐานการสื่อสารตรงกับผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลธุรกิจและผลการดำเนินงาน (Earnings Call) โดยมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทยให้สอดคล้องมาตรฐานสากล ส่งเสริมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมของผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
เพื่อส่งเสริมให้การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหลักปฏิบัติสากล ก.ล.ต. จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุม Earnings Call ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การจัดประชุม Earnings Call เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับฟังมุมมองและการชี้แจงโดยตรงจากผู้บริหาร นอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยผ่านงบการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับแนวปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับช่วงเวลางดเว้นการเปิดเผยข้อมูล (Blackout Period) การกำหนดลำดับเวลาในการจัดประชุม Earnings Call ตลอดจนแนวทางการดำเนินการประชุม อาทิ การแจ้งกำหนดการล่วงหน้า รูปแบบการประชุม กรอบเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลย้อนหลัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดได้
ทั้งนี้ การจัดประชุม Earnings Call ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลในตลาดทุนชั้นนำในต่างประเทศ โดยเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนจัดขึ้นเป็นลำดับแรกในการให้ข้อมูลภายหลังการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในแต่ละงวดต่อสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ทิศทางธุรกิจ และการตอบข้อซักถามจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรงพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม