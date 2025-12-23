EP ลุย COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 2 โครงการที่เหลือ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม COD ครบทั้ง 2 โครงการที่เหลือ กำลังผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ หลัง EVN อนุมัติให้จ่ายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ (COD) เปิดทางสามารถเบิกเงินกู้จาก BIDV งวดแรกกว่า 1,200 ล้านบาท ได้ทันที เหลือเร่งเจรจาค่าไฟฟ้าสุดท้าย (Final FIT) กับทาง EVN เพื่อเบิกเงินกู้งวดสุดท้าย มูลค่ารวมกว่า 2,400 ล้านบาท ภายในไตรมาส 1 / 2569 ฟากบิ๊กบอสคาดหลังเบิกเงินกู้ จะจ่ายคืนหุ้นกู้ครบทุกรุ่น และบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เสริมฐานะทางการเงินแกร่ง
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Che Bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (CBTN) และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project (PTMN) ณ จังหวัด Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ ภายหลังการไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนาม (EVN) อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 8.00 น. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การ COD ของโครงการ CBTN และ PTMN มีกำลังการผลิตติดตั้งแห่งละ 49.5 เมกะวัตต์ รวม 99 เมกะวัตต์ ได้ครบตามแผน สะท้อนถึงความพร้อมของโครงการในทุกมิติ ทั้งด้านเทคนิค การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และโครงสร้างทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯเป็นอย่างมาก
นายยุทธ กล่าวว่า ภายหลังการ COD ทั้ง 2 โครงการจะสามารถเบิกเงินกู้งวดแรก BIDV ได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2569 และหลังจากเจรจาได้ข้อสรุปค่าไฟฟ้า (Final FIT) กับทาง EVN แล้ว ก็จะสามารถเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือของทั้ง 4 โครงการ ได้อีกจำนวนกว่า 2,400 ล้านบาท รวถึงจะได้รับส่วนต่างค่าไฟฟ้าคืนจากทาง EVN ของทั้ง 4 โครงการ จำนวนรวมกว่า 70 ล้านบาท อีกด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อสภาพคล่องและกระแสเงินสดของ EP ในระยะถัดไป
"ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ EP มีความพร้อมในการบริหารจัดการภาระหนี้สินทั้งหมด ช่วยเสริมสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งของฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของ EP ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนจนสามารถสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้จริงในระดับสากล" นายยุทธกล่าว