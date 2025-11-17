SUPER งวด9 เดือนEBITDA marginแตะ 80%

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เปิด EBITDA margin 9 เดือนแรกปี 2568 แข็งแกร่ง แตะระดับ 80% หลังควบคุมต้นทุนการบริหารงานโครงการได้ดีเยี่ยม มีรายได้รวม 6,408.78 ล้านบาท ซีอีโอ “จอมทรัพย์ โลจายะ” ระบุไตรมาส 4/68 แนวโน้มสดใส ช่วง High season ของธุรกิจ รับเงินจากการขายบริษัทย่อย ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ “เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย)” (LEVANTA) บริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานอังกฤษ มูลค่า 5,000 ล้านบาท รวมทั้ง COD โรงไฟฟ้าในเวียดนาม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 129 เมกะวัตต์ หนุนรายได้เพิ่ม ผลักดันอนาคตเติบโตมั่นคง
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวด 9 เดือน ปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีรายได้รวม 4,997.56 ล้านบาท และมี EBITDA 4,997.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin 80% จากการควบคุมต้นทุนการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทิศทางธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2568 คาดว่า มีแนวโน้มสดใสจากช่วงก่อนหน้า เนื่องจาก เป็นช่วง High season ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งปริมาณกระแสลม และแสงอาทิตย์ รวมถึงจะได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยได้มีการลงนามในสัญญาช่วงที่ผ่านมากับพันธมิตร บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ มูลค่ารายการ 5,037 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 129 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Soc Trang และโครงการ Bec Lieu ที่จะเตรียมทยอย COD ในไตรมาส 4 ปีนี้ถึงต้นปีหน้า สนับสนุนการเติบโต ขณะเดียวบริษัทฯ ยังเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจทุกรูปแบบเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ปัจจุบัน SUPER มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 2,169.39 เมกะวัตต์ ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1,486.71 เมกะวัตต์