SUPERอวดEBITDA6เดือนแรกปีนี้สูง 81%

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น โชว์ EBITDA 6 เดือนแรกปี 2568 แข็งแกร่ง แตะระดับ 81% หลังควบคุมต้นทุนการบริหารงานโครงการได้ดีเยี่ยม ฟากซีอีโอ “จอมทรัพย์ โลจายะ” ระบุครึ่งปีหลังแนวโน้มสดใส จากช่วง High seasons การผลิตไฟฟ้า พร้อมทยอย COD โรงไฟฟ้าในเวียดนาม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 129 เมกะวัตต์ ช่วงไตรมาส 4/68 รวมทั้งผลดีจากการขายบริษัทย่อย ดันผลงานปีนี้เติบโตตามแผนงาน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) มีรายได้รวม 4,454.19 ล้านบาท และมี EBITDA จำนวน3,490.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin 81% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนความสามารถการทำกำไรในระดับที่สูง และการควบคุมต้นทุนการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2568 คาดว่า มีแนวโน้มสดใสจากครึ่งปีแรก เนื่องจาก เป็นช่วง High seasons ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งปริมาณกระแสลม และแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น รวมถึงจะมีการรับรู้รายการทางบัญชีจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เดซี่ โซล่าร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กับพันธมิตร บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) (LEVANTA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 กองทุนพลังงานในประเทศอังกฤษ ที่จะเข้ามาประมาณไตรมาส 3/2568
นอกจากนี้เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 129 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Soc Trang และโครงการ Bec Lieu ที่จะทยอย COD ในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า สนับสนุนการเติบโต
“บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า พร้อมกับการหาพันธมิตรใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเป็นการเพิ่มรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ การขายโรงไฟฟ้าบางส่วน เป็นไปตามตามกลยุทธ์ในการลดภาระดอกเบี้ย และมีเงินใช้ในการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ในอนาคต รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือกจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 –2572 อีกด้วย โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวมแตะระดับ 2,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570” นายจอมทรัพย์ กล่าว
อนึ่ง บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตาม PPA ที่ 2,169.39 เมกะวัตต์ โดยจากปัจจุบันอยู่ที่ 1,486.71 เมกะวัตต์ และในปี 2568 ตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,615.71 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมกับโครงการวินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 129 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะทยอยขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีนี้ถึงปีหน้า