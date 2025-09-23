EP ประกาศเดินเครื่อง HL4 วินด์ฟาร์มเวียดนาม บุ๊กรายได้ทันที

"อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป" ประกาศเดินเครื่องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huang Linh 4 (HL4) จังหวัดกวางจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังการไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนาม (EVN) อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ฟากบิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภัคกุล"ระบุจะสามารถรับรู้รายได้ทันที หนุนผลงานโตแกร่ง
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่าโครงการ HL4 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนาม (EVN) ในอัตราราคาขาย 50% ของอัตราสูงสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) กำหนดไว้ที่ 1,587.12 ดองเวียดนามต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 794 ดองเวียดนามต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยส่วนต่างที่เหลือ เมื่อได้ข้อสรุปอัตราค่าไฟฟ้าขั้นสุดท้าย (Final FIT) กับทาง EVN แล้วจะได้รับชำระย้อนหลังทั้งหมด และจะชำระค่าไฟฟ้าในอัตราใหม่ตลอดไป
ทั้งนี้ โครงการ HL4 ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 30 เมกะวัตต์ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Vietcombank (VCB) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้กับ HL4 จำนวน 800,000 ล้านดอง หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทันที 50% ของวงเงิน และส่วนที่เหลือจะสามารถเบิกได้ภายหลังการตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า (FIT) กับ EVN แล้วเสร็จ
“สำหรับข้อตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า (FIT) นั้น ได้เริ่มต้นการเจรจาทั้ง 4 โครงการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคาดว่า โครงการ HL3 จะได้รับอนุมัติอัตรา FIT ภายในเดือนกันยายน นี้” นายยุทธกล่าวเสริม
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ ในอำเภอ Chu Prong จังหวัด Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ (1) โครงการ Che Bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (โครงการ CBTN) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 49.5 เมกะวัตต์ และโครงการ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project (โครงการ PTMN) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 49.5 เมกะวัตต์ ที่ได้มีการลงนามซื้อขายร่วมกับบริษัท BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (BCPGI) นั้น ก็ได้เริ่มดำเนินการทดสอบคุณภาพการส่งไฟฟ้า (Quality Test) เป็นเวลา 30 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้ภายในเดือนตุลาคม นี้เช่นกัน โดยโครงการในจังหวัด Gia Lai นี้ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้โครงการ (Project Finance) จากทาง Bank for Investment and Development of Vietnam (“BIDV”) ในวงเงินรวมประมาณ 2.3 ล้านล้านดอง หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท (ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ) ซึ่งจะสามารถเบิกเงินกู้งวดแรก จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาทได้ทันทีหลัง COD
“การเดินเครื่อง HL4 ร่วมกับ HL3 ที่ COD แล้วเมื่อปีก่อน จะทำให้ EP มีรายได้และสภาพคล่องแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ การเบิกใช้เงินกู้จาก VCB สำหรับโครงการ HL4 และจาก BIDV สำหรับโครงการ Gia Lai ทั้ง 2 โครงการ รวมถึงเม็ดเงินจากการขายสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะเพียงพอต่อการจัดการภาระหนี้สินของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ช่วยลดภาระดอกเบี้ย พร้อมต่อยอดโอกาสลงทุนใหม่ๆ ของ EP ในอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายยุทธ กล่าว