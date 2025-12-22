ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทสูงสุด 0.25%-มีผลวันที่ 25 ธันวาคม 2568

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.50% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันทีนั้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกประเภทสูงสุด 0.25% ต่อปี เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลง 0.050% ต่อปี จาก 6.245% ต่อปี คงเหลือ 6.195% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลดลง 0.050% จาก 6.200% ต่อปี คงเหลือ 6.150% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลง 0.250% ต่อปี จาก 6.250% ต่อปี คงเหลือ 6.000% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป