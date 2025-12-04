เงินบาทวันนี้ แตะระดับ 31.89-31.91 บ./ดอลลาร์ หลังแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 ด.

วันนี้ (4 ธ.ค.) น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 31.89-31.91 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 31.93 บาทต่อดอลลาร์
โดยเงินบาทกลับมาปรับตัวในกรอบแคบ (หลังทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ 31.855 บาทต่อดอลลาร์ วานนี้) แต่ยังมีแรงกดดันด้านแข็งค่า ขณะที่ เงินดอลลาร์มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด (ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และ ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวลงมากกว่าที่คาดในเดือน พ.ย.) ซึ่งยิ่งตอกย้ำโอกาสความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ ในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าวันที่ 9-10 ธันวาคม 2568
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.00 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ
