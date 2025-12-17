xs
มติเอกฉันท์ กนง.ลดดอกเบี้ยส่งท้ายปี 0.25%

17 ธ.ค.68

วันนี้ (17 ธ.ค.68) เวลา 14.00 น. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2568 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที