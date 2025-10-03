โบรกฯคาด 7 แบงก์กำไร Q3/68 โตทั้ง Y-Y และ Q-Q มองเป็น Value Play ปันผลสูง 6-9%

บล.กรุงศรี คาดวันที่ 14-21 ต.ค.68 กลุ่มธนาคาร 7 แห่ง (BBL, KBANK, KTB, SCB, TTB, KKP, TISCO) ที่เราศึกษารายงานกำไรสุทธิ 5.80 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น +6% y-y และ +3% q-q เพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) เพิ่มขึ้น +42% y-y และ +20% q-q จากการการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (FVTPL) ของ KTB จากหุ้น THAI
เรามองธีมการลงทุนกลุ่มธนาคารเป็น value play เพราะธนาคารคงปันผลระดับสูง dividend yield คาดที่ 6-9% ต่อปี ภาพรวมปี 2025F เรามองการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ ทั้งค่าใช้จ่ายสำรอง (credit cost) และหนี้เสีย (NPL) เป็นประเด็นหลัก โดยเราคาดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นระดับที่ธนาคารยังสามารถควบคุมได้ โดยเราคง KTB และ SCB เป็น Top Pick
ภาพรวมธุรกิจ
- NIM ที่ 2.77% ลดลงจากไตรมาส 3/67 ที่ 3.16% และไตรมาส 2/68 ที่ 2.88% จากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงในช่วงเดือนเมษายน และสิงหาคม 2568 การขยายสินเชื่อไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ และการลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ในโครงการ คุณสู้ เราช่วย
- สินเชื่อรวมลดลง -1.6% q-q คิดเป็น -2.4% YTD จากการลดลงของสินเชื่อทุกกลุ่ม
- ค่าใช้จายสำรอง (ECL) เพิ่มขึ้น +3% y-y และ +3% q-q จากการตั้งสำองพิเศษ (management overlay) และความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง NPL ratio ที่ 3.80% เพิ่มขึ้นจาก 3.75% ในไตรมาส 2/68
เราคาดกำไรสุทธิปี 2568 ที่ 2.10 แสนลบ. ลดลง -2% y-y กดดันหลักจากรายได้ดอกเบี้ย(NII)ทั้งการลดลงของ NIM จากเราคาดดอกเบี้ยนโยบายปี 2025F ลง 3 รอบ รอบละ 0.25% เหลือ 1.50% การขยายไปกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ และการลดภาระดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ในโครงการ คุณสู้เราช่วย รวมทั้งสินเชื่อรวมคาดหดตัว -0.4% y-y จากธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และเน้นการปล่อยสินเชื่อไปยังกลุ่มที่มีคุณภาพ