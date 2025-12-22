"เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ" จ่อขาย IPO เดินหน้าเข้าตลาด LiVEx

บมจ.เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ [ETTH] เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 10 ล้านหุ้น ภายหลังตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิด Public Opinion ให้ผู้ที่สนใจลงทุนสอบถามข้อมูลกับบริษัท โดยเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ETTH26 พร้อมรุกปักธงขยายการลงทุนโครงการ Solar PPA
นายรักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ETTH กล่าวว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก สินค้าและบริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchasing Agreement (Private PPA) เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าโดยตรง โดยส่วนใหญ่บริษัททำสัญญำกับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยบริษัทจะทำหน้ำที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า
2.ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ซึ่งเป็นการให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และ 3.ธุรกิจงานบริการด้านโยธา (Civil Work) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการต่างๆ ในภาครัฐ โดยบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Services) ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและบริหารโครงการ ไปจนถึงการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
"ETTH ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2552 โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมืออาชีพในอุตสาหกรรมพลังงาน เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมครบวงจรของไทยที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและสังคมในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นทุกโครงการของเราจึงถูกออกแบบให้สมดุล คุ้มค่า ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว เพราะพลังงานไม่ใช่แค่ต้นทุนทางธุรกิจ แต่คือรากฐานของความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" นายรักไทย กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก โดยขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทที่ 8 งานจัดการพลังงาน รวมทั้งขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรับโครงการให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และได้รับสัญญาระยะยาวกับสถาบันการศึกษาทางภาครัฐต่างๆ ซึ่งทางบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้แบบ Recurring income โดยภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาด LiVEx บริษัทมีแผนการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ไปใช้ในการลงทุนโครงการ PPA รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 67 บริษัทมีรายได้รวม 103.47 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ขยายการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน มีการเก็บค่าไฟฟ้าผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ สัญญาตรงกับลูกค้าหลายโครงการ ทำให้มีรายได้จากการให้บริการ-กระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นสัดส่วน 62.1% ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการรับเหมา-ติดตั้งกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นสัดส่วน 31.06% ของรายได้รวมในปี 67
LiVEx ได้เปิด Public Opinion ให้ผู้ที่สนใจลงทุนสอบถามข้อมูลกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 - 25 ธันวาคม 2568 โดยบมจ.เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ETTH26 จะเสนอขายหลักทรัพย์จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปลงทุนโครงการ PPA รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้