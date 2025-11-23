“แอสป้า”เปิดตัวดวงรุ่ง“วิไลพร”สู้สึกเลือกตั้งในนามพรรคโอกาสใหม่ ขออาสาเป็นสส.บ้านเฮา

กาฬสินธุ์-“แอสป้า” นายประภาส ยงคะวิสัย ตัวแทนพรรคโอกาสใหม่ นักต่อสู้ประชาธิปไตย เปิดตัว “วิไลพร นิพัฒน์” รองนายกอบจ.เมืองน้ำดำ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ ชูสโลแกน “มีเรา ไม่มีมืด” คิดฮอดแอสป้า ขอโอกาสใหม่ “วิไลพร นิพัฒน์” เป็น สส.บ้านเฮา พร้อมขอพลังพี่น้องประชาชน ใน 5 อำเภอให้โอกาสมาพัฒนาบ้านเมือง
วันนี้( 23 พ.ย.) ที่สำนักงาน “วิไลพร นิพัฒน์” พรรคโอกาสใหม่ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย หรือ “แอสป้า” นักต่อสู้ประชาธิปไตย และนักส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ พร้อมด้วยนางวิไลพร นิพัฒน์” รองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ พร้อมคณะพบปะพี่น้อง อสม. ใน อ.นามน และ อ.ห้วยผึ้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน พร้อมเปิดตัวนางวิไลพร นิพัฒน์ รอง นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ในนามพรรคโอกาสใหม่ โดยมีพี่น้องประชาชน อสม.และเครือข่ายการเมืองร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นกว่า 1,000 คน
นายประภาส ยงคะวิสัย ตัวแทนพรรคโอกาสใหม่ หรือชื่อที่รู้จักกันในแวดวงการเมืองว่า “แอสป้า” กล่าวว่า ตามที่บรรยากาศการเมืองไทยทุกวันนี้ ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีความชัดเจน ในการบริการราชการแผ่นดิน แกนนำพรรครัฐบาลมีนโยบายที่ไม่แน่นอน อย่างที่เรียกว่า “ไม่ตรงปก” ไม่ได้บริหารจัดการบ้านเมืองตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทุกยุค ทุกสมัยที่เลือกตั้งและได้รัฐบาลที่ผ่านมา จึงไม่มีความมั่นคง พี่น้องประชาชน เสียโอกาส ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ควรจะเป็น
นายประภาส กล่าวอีกว่า พอได้มีโอกาสได้ร่วมงานทางการเมืองกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่ ไม่มีอะไรด่างพร้อย มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน จึงได้ตัดสินใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค พร้อมสนับสนุนนางวิไลพร นิพัฒน์ รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นภรรยาของตน เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ที่ประกอบด้วย 5 อำเภอ อ.ห้วยผึ้ง อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย อ.ดอนจาน และ อ.นามน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ตนและพี่น้องประชาชนมีความรู้จักคุ้นเคยกันดีมานานหลายสิบปี เพราะเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตย
ซึ่งการเลือกตั้งที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ จึงตัดสินใจและอยากขอโอกาสให้นางวิไลพร ภรรยาซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัครในนามพรรคโอกาสใหม่ ซึ่งมีประสบการทำงานการเมืองมากว่า 20 ปี ได้เข้ามาเป็น สส.บ้านเฮา เพื่อพัฒนา สร้างบ้านแปลงเมือง เพราะโอกาสใหม่มาถึงแล้ว จึงขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องประชาชน เขต 5 “คิดออดแอสป้า เลือกพรรคโอกาสใหม่ เลือกวิไลพร เลือกเรา ไม่มีมืด” โดยตนเชื่อมั่นว่า จะสามารถปักธงพรรคโอกาสใหม่ ที่ จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 แน่นอน
ด้านนางวิไลพร นิพัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ กล่าวว่า จากประสบการณ์ทำงานทางการเมือง และลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เคียงบ่าเคียงไหล่กับนายประภาส ยงคะวิสัย สามี และตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่รองนายกอบจ.กาฬสินธุ์ รับใช้พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตนมีความพร้อมเกินร้อยและขออาสาเข้ามาทำหน้าที่ “ผู้แทน เขต 5”
“ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่และอยู่ในพื้นที่ตลอด ทำให้ตนรู้ปัญหา เห็นปัญหา ทุกด้าน เช่น ปัญหาปากท้อง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ซึ่งรอแต่การแก้ไขจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้ขออาสาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงในสภาในการเลือกตั้งสมัยที่จะมาถึงนี้ รับรองพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เขต 5 ทั้ง 5 อำเภอเลือก วิไลพร นิพัฒน์ พรรคโอกาสใหม่ พูดจริง ทำได้ จะไม่ผิดหวังแน่นอน” นางวิไลพรกล่าว
อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดเวทีเปิดตัวนางวิไลพร นิพัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสิน์ เขต 5 พรรคโอกาสใหม่ครั้งนี้ “แอสป้า” นายประภาส ยงคะวิสัย ซึ่งเป็นที่รักและรู้จักกันดีในวงการเมือง อดีตเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตย พร้อมคณะ ที่เป็นเครือข่ายนักการเมืองภูมิภาค ได้สลับกันปราศรัยถึงทิศทางการทำงานของพรรค ที่หากได้รับการเลือกตั้งและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ได้ชูนโยบายเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมหลายด้าน
เช่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ เด็กแรกเกิด ทุนการศึกษา ไฟฟ้าฟรีด้วยการจัดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ทุกครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยห้างสรรพสินค้าริมทาง สวัสดิการ อสม.เดือนละ 1 หมื่นบาท เป็นต้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและแรงเชียร์แรงใจเป็นอย่างดียิ่ง บรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นเป็นอย่างมาก