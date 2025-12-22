SAWAD จับมือ ไทยไพบูลย์ มอบค่าสินไหมทดแทน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ร่วมกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการเคลมค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ผู้แทนบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้แทนบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมและได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้
การลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่าง SAWAD และไทยไพบูลย์ ในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมยืนเคียงข้างผู้ประสบภัยในยามที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่าน ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ทุกช่องทาง ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประกันวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ สามารถแจ้งเคลมประกันผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1652 และสาขา “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” ในพื้นที่
SAWAD และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกคนเสมือนคนในครอบครัว เพราะความปลอดภัยและความมั่นคงของลูกค้า คือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท