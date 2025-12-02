SAWAD ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้ชุมชนพื้นที่เสี่ยง

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เดินหน้ามอบความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล รวมถึงพื้นที่โดยรอบ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันและสร้างความเสียหายแก่ชุมชนจำนวนมาก โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของ SAWAD เราขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ เราเข้าใจดีถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทั้งต่อการใช้ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของครอบครัว ทุกความช่วยเหลือที่เราส่งมอบ คือความตั้งใจจริงของเราในการอยู่เคียงข้างชุมชนในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนของเราจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว”
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด จุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สาขาศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อพลังน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยง ขณะเดียวกันพนักงานสาขาในพื้นที่ภาคใต้ได้ร่วมสนับสนุนการอพยพประชาชนจากจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมถึงประสานการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด
สำหรับสิ่งของที่ SAWAD จัดเตรียมและส่งมอบ ประกอบด้วย อาหารพร้อมทานและน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม นมและเครื่องดื่มต่าง ๆ กระดาษชำระ ไข่ น้ำมันพืช ตลอดจนของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และครัวเรือนที่ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยทีมพนักงานศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจได้ลงพื้นที่กระจายชุดยังชีพไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
SAWAD ย้ำถึงความตั้งใจในการอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ยังต้องการการดูแลเพิ่มเติมในระยะต่อไป