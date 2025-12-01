เกษตรกรสวนพริกโคราชยิ้มออก ราคารับซื้อหน้าสวนพุ่งกิโลฯละ 75 บาท เหตุพริกจีนเข้าไทยน้อยลง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เกษตรกรสวนพริก เสิงสาง โคราช ยิ้มออก หลังราคารับซื้อพริกสดหน้าสวนพุ่งสูงกิโลฯละ 70 -75 บาท จากเดิมขายได้เพียงกิโลฯละ 30 บาทเท่านั้น เชื่อเหตุจีนส่งพริกสดเข้ามาตีตลาดไทยน้อยลงประกอบก่อนหน้านี้ไทยฝนชุกเตรียมแปลงปลูกไม่ทัน ทำให้ราคาพริกปรับตัวสูงขึ้น
วันนี้ (1 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกพริกในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง หลังจากที่ราคาพริกสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ อย่างเช่น นายบุญมี เทียบแสน อายุ 57 ปี ชาวบ้านสันตินิมิต ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ที่ตอนนี้กำลังให้คนงานเร่งทำการเก็บพริกสดที่ปลูกเอาไว้จำนวน 3 ไร่ ส่งตลาดผัก เพราะเริ่มกลับมาได้ราคาดี อยู่ที่กิโลกรัมละ 70 – 75 บาทแล้ว จากเดิมที่ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 30 บาทเท่านั้น
นายบุญมี เทียบแสน บอกว่า ตอนนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกสดทุกคน เพราะทราบว่าราคาพริกได้ปรับตัวสูงขึ้นบ้างแล้ว เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆ รายจะยิ้มได้ เพราะจะได้พอมีเงินมาใช้จ่ายในเรื่องค่าปุ๋ย ค่ายา กันบ้าง ซึ่งตอนนี้ราคาพริกสดรับซื้อหน้าสวนอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 70 บาท ปรับขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นตัวเองได้ราคากิโลกรัมละ 30 บาทเท่านั้น
สาเหตุที่ราคาพริกปรับสูงขึ้นก็อาจมาจากทางจีนชะลอการส่งออกพริกเข้ามาในตลาดไทยน้อยลง หรือไม่มีเข้ามาแล้ว ประกอบกับก่อนหน้านี้เกิดฝนตกชุก ทำให้หลายพื้นที่เตรียมแปลงปลูกไม่ทัน จึงทำให้ราคาของพริกปรับตัวสูงขึ้น และน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกรในช่วงนี้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้ตัวเองและเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกพริกและผักหลายชนิดพอยิ้มออกจากการขายของได้ราคา แต่ยังเป็นห่วงพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ และขอให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนตัวเองและเพื่อนเกษตรกรก็จะส่งกำลังใจและสิ่งของต่างๆที่พอจะช่วยเหลือได้ ไปให้ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วย