SAWAD ย้ำคำนวณดอกเบี้ยต้นลดดอกลดไม่กระทบ-เดินหน้าขยายบริการต่อเนื่อง

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ยืนยันกรณีการปรับกฎเกณฑ์วิธีคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อจากแบบคงที่ (Flat Rate) เป็นแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate : EIR)ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก SAWAD ได้มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธี EIR อยู่แล้วตามมาตรฐานบัญชี
“ศรีสวัสดิ์ยังคงเดินหน้าบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างรอบคอบ ควบคู่กับการขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมและยั่งยืน” นางสาวธิดากล่าว