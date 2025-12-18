กรุงศรีฯ เก็ง กนง.ลดดอกเบี้ยอีกระลอกสู่ 1% หลังหั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% รับมือสงครามการค้าสหรัฐฯ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี การปรับลดครั้งนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อเดือน ม.ค.66
ในการแถลงของ กนง.ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2569 และปี 2570 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากครึ่งแรกของปี 2568 โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง และภาคส่งออกเริ่มรับรู้ถึงผลกระทบจากมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาคการผลิต จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้า ธปท.คาดการณ์อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2568 อยู่ที่ 2.2% ในปี 2569 อยู่ที่ 1.5% และในปี 2570 อยู่ที่ 2.3%
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 31.52 บาท/ดอลลาร์หลังจากประกาศลดอัตราดอกเบี้ย โดย กนง.ระบุว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามความคาดหวังของตลาดต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และปัจจัยเฉพาะของไทย กนง.เห็นพ้องกันที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงิน และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินบาท
สำหรับการประชุม กนง.ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นวันที่ 5 ก.พ.69 โดยการสื่อสารในวันนี้สะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่ไทยจะสูญเสียโมเมนตัมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ กนง. ย้ำว่านโยบายการเงินควรสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และคำนึงถึงพื้นที่ในการดำเนินนโยบายทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ กนง. จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% มาอยู่ที่ 1.00% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ความล่าช้าในการกระบวนการอนุมัติงบประมาณปี 2570 และความท้าทายด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แม้ว่าบางประเด็นจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็ตาม