กรุงไทยจัดโปรฯ สุดคุ้ม 2 ต่อ! โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน รับส่วนลดเติมน้ำมัน พร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Series

กรุงไทยจัดโปรฯ สุดคุ้ม 2 ต่อ! โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน รับส่วนลดเติมน้ำมัน พร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Seriesธนาคารกรุงไทย เดินหน้ายกระดับบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมทั้งธุรกรรมในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union) ที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลกล่าสุด กรุงไทยจัดโปรโมชัน “คุ้ม 2 ต่อ” สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน บนช่องทางของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, สาขา, ตู้ ATM, และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่ทำรายการ ผ่าน Krungthai NEXT และโอนเงินสำเร็จเป็นลำดับแรก จำนวน 500 รายการต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 68 – 31 กรกฎาคม 2568สำหรับลูกค้าที่มียอดโอนเงินออกสูงสุดผ่านช่องทาง Krungthai NEXT, ATM, สาขา หรือบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 68 – 31 ธันวาคม 2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ https://krungthai.com/link/wu-promo2025-mgronline