กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ระบุบาทอ่อนค่าเล็กน้อยหลังกนง.คงดอกเบี้ย-มองมิศทางยังขาลง

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี ทั้งนี้ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปี
ในการแถลงของ กนง. ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2568 และ 2569 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ที่ 2.2% และ 1.6% ตามลำดับ แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีจากการเร่งผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ แต่คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 และปี 2569 มีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีสหรัฐฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะทยอยฟื้นตัว อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับหนึ่งโดยได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการส่งออกหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับลดลงเหลือ 0.0% ในปี 2568 และ 0.5% ในปี 2569 จากปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันและอาหารสด แต่คาดว่าจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในช่วงต้นปี 2570 นอกจากนี้ กนง. ยังระบุถึงการหดตัวของสินเชื่ออันเป็นผลมาจากความต้องการสินเชื่อที่ลดลงของธุรกิจขนาดใหญ่ การชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ และความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ SMEs และครัวเรือนรายได้ต่ำ
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว 32.50 บาท/ดอลลาร์ หลังจาก กนง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย โดย กนง. ระบุว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในบางช่วงเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกบางส่วน
สำหรับการประชุม กนง. ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นวันที่ 17 ธันวาคม โดยจากแถลงของ กนง. ในวันนี้สะท้อนถึงแนวทางในการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขกระสุนดอกเบี้ยที่มีอยู่จำกัด โดยระบุว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แถลงการณ์ระบุว่าจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ความต่อเนื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจ SME ภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การเข้าถึงสินเชื่อที่ยังคงจำกัด และต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูง
แม้ว่าการคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้จะสวนทางกับการคาดการณ์ของกรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ แต่เรายังคงมองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นขาลงและคาดว่าจะแตะระดับ 1.00% ในระยะข้างหน้า แม้เรื่องจังหวะเวลาในการปรับลดดอกเบี้ยครั้งถัดๆ ไปยังมีความไม่แน่นอนสูง