ซุปเปอร์ริช (1965) สีส้ม ฉลองครบรอบ 60 ปี “60 Years of Trust, Moving Forward Together” กิจกรรมแน่น บรรยากาศสุดมันส์ ของรางวัลจัดเต็ม พบกัน 9 ก.ย. นี้!

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด หรือ “ซุปเปอร์ริช (1965) สีส้ม” ผู้นำอันดับ 1 ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (No.1 Currency Exchange) ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความเชื่อถือที่มีต่อซุปเปอร์ริชสีส้มมาตลอด 6 ทศวรรษภายใต้คอนเซปต์ “60 Years of Trust, Moving Forward Together”เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นใจไปด้วยกัน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยกระดับทุกการเดินทาง ให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น พบกับกิจกรรมสนุก ๆ และความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดทั้งวัน ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายปิดท้ายด้วยกิจกรรม Meet & Greet สุดใกล้ชิด และมินิคอนเสิร์ตจาก “ต่อ–ธนภพ ลีรัตนขจร”ที่จะมอบโมเมนต์สุดฟินและใกล้ชิดแฟนคลับกว่าที่เคย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ 60 ปี และก้าวต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับ ซุปเปอร์ริช (1965) สีส้ม ในวันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ SPHERE GALLERY ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE: @SuperRich
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/superrich1965
Website: https://www.superrich1965.com
โทร. 02-057-8888, 02-057-8899