ธุรกิจรับสร้างบ้านปี69เจอโจทย์ท้าทาย พร้อมบุกเจาะตลาดดาวรุ่งต่างจังหวัด

ปิดฉาก 2568 ปีแห่งการประคองตัว ตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน ติดลบ 14% ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน เศรษฐกิจ การเมือง อุทกภัยน้ำท่วม ความไม่สงบชายแดนไทย – กัมพูชา ความเชื่อมั่นผู้บริโภค วัสดุก่อสร้างปรับราคา ค่าแรงพุ่ง จับสัญญาณบวกปี 2559 Real Demand ยังแข็งแกร่ง เร่งเครื่องบุกหนักต่างจังหวัด พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ สร้างบ้านดีไม่ทิ้งงาน
นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) กล่าวว่า จากภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2568 อยู่ในภาวะตลาดที่ฟื้นตัวช้าจากปัจจัยรอบด้านที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจมากนัก ทั้งจากเสถียรภาพทางการเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศค่อนข้างทรงตัวและถดถอยในบางช่วงเวลา ส่งผลทางตรงต่อกำลังซื้อผู้บริโภคที่ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและใช้จ่ายที่นำไปสู่การชะลอการตัดสินใจสร้างบ้านในปีนี้ออกไปก่อน
สะท้อนได้จากสถิติ 3 ไตรมาส (ม.ค. – ก.ย.) ของปี 2568 ตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน “หดตัว” ลง 14% จาก 163,882 ล้านบาท ลดลงมาที่ 141,077 ล้านบาท แต่เมื่อเจาะลึกเป็นรายไตรมาส 2 – 3 ปี 2568 กลับพบว่า ตลาดเติบโต 7% ซึ่งแปลว่ายังมีความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคที่แท้จริงอยู่
ส่วนไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงไฮซีซันของตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยผู้บริโภคที่กำลังวางแผนสร้างบ้านจะตัดสินใจเร็วขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของทุกปี ภายหลังจากการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งแบบบ้านและราคามาจาก 2 งานที่สมาคมฯ จัดขึ้น คืองานรับสร้างบ้าน Focus ในช่วงต้นปี และงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo ในช่วงปลายปี ซึ่งผู้บริโภคจะเห็นได้ถึงความชัดเจนเรื่องต้นทุนการสร้างบ้านที่ยังอยู่ในเกณฑ์ราคาเดิม ไม่ได้ปรับต้นทุนขึ้นตามความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ หาดใหญ่ อยุธยา และความไม่สงบในหลายจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงโค้งสุดท้ายของปี และยังคงต้องจับตามองถึงผลกระทบต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภคในไตรมาสแรกของปี 2569 ด้วย
แม้ว่าหลายปัจจัยสนับสนุนตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2569 จะส่งสัญญาณออกมาไม่ชัดเจนมากนัก เพราะมีข้อจำกัดจากปี 2568 ที่ยังส่งผลอยู่ ทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้าง การแข่งขันทั้งในระดับบริษัทรับสร้างบ้าน ไปจนถึงดีเวลอปเปอร์ ขณะที่กำลังซื้อฟื้นตัวกลับมาไม่เต็มที่ และค่าแรงที่อาจปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนสร้างบ้านจำเป็นต้องขยับราคา
“สิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นในปี 2569 คือการรุกตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นในหลายมิติ ทั้งการขยายจำนวนสมาชิกและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน ไปจนถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างในระดับประเทศ สอดรับกับผลงานในปี 2568 ที่ยอดขายในต่างจังหวัดสามารถเติบโตได้มากถึง 81% คิดเป็น มูลค่า 114,272 ล้านบาท ส่วนผลงานยอดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนอยู่ที่ 19% คิดเป็นมูลค่า 26,805 ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีการเติบโต เช่น ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นต้น”
ทั้งนี้ ปี 2568 อาจจะไม่ใช่ปีทอง สำหรับตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านโดยรวม แต่ยังมี “Real Demand” โดยเฉพาะกลุ่มที่มีที่ดินและเงินออม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่ยังเป็นโอกาสที่แท้จริงสำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดที่แข็งแรงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายจะเป็นหัวใจของความสำเร็จ และสร้างการเติบโตให้กับตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน ปี 2569
นายอนันต์กร กล่าวว่า การจัดงาน “รับสร้างบ้าน Focus” และ “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สร้างยอดขาย โดยในปี 2569 ธีมของการจัดงาน และไฮไลต์ โปรโมชั่น ส่วนลด สินเชื่อพิเศษ แบบบ้านกว่า 1,000 แบบให้เลือก ข้อเสนอพิเศษเหล่านี้จะเป็นหัวใจหลักของกระตุ้นตลาด สร้างความเชื่อมั่น มาตรฐานการก่อสร้าง และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย ช่วยเร่งการตัดสินใจผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี
สำหรับแนวโน้มในปี 2569 กลุ่มราคาบ้าน 2.5 – 10 ล้านบาทจะยังขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านขายดีจากการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo ครั้งล่าสุด เนื่องจากเป็นระดับราคาที่ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายภายใต้แผนที่วางไว้ ขณะที่บ้านราคาต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท อาจชะลอตัวจากกำลังซื้อที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
“ในปี 2569 สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับแบรนด์บริษัทรับสร้างบ้านของสมาคมฯ ทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือในบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน การบริการหลังการขายที่วางใจได้ตามสัญญา ทำให้ผู้บริโภคหมดปัญหาเรื่องทิ้งงาน”
การพัฒนาบุคลากรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตร HOME BUILDER EXPERT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจรับสร้างบ้านในระยะยาว โดยในปี 2569 เตรียมเปิดตัวคอร์สไฮบริด เทรนนิ่ง ในการพัฒนาทักษะความรู้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจรับสร้างบ้าน
ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับมิติทางสังคม โดยสมาคมฯ ดำเนินงานโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ มอบทุนการศึกษา สร้างห้องสมุด และซ่อมแซมห้องน้ำ
การดำเนินงานดังกล่าว นายอนันต์กร กล่าวว่าเป็นทั้งการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาคมฯ และตอบโจทย์เป้าหมาย “B-Q-O” ภารกิจการทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ 2568-2570 ซึ่งประกอบด้วย
“B-Brand Awareness” สร้างความรับรู้การทำงานของธุรกิจรับสร้างบ้าน สินค้าและบริการจากบริษัทสมาชิก HBA มีความแตกต่างกับธุรกิจก่อสร้างหรือผู้รับเหมารายย่อย
“Q-Quality” พัฒนาคุณภาพสมาชิกคุณภาพจากทั่วประเทศ เพื่อการก่อสร้างบ้านให้มีมาตรฐาน และการส่งต่อการบริการที่ดีถึงมือผู้บริโภค
“O-Organization” สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคให้มากขึ้น
นายอนันต์กร กล่าว “เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในปี 2568 ถือเป็นหนึ่งปีแห่งความท้าทาย และบทพิสูจน์จุดแข็งของแบรนด์มืออาชีพเช่นสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ที่พร้อมสู้ไม่ถอยในปี 2569 โดยเร่งเพิ่มมาตรฐาน และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะอย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวยังมีดีมานด์จริงของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านเป็นแรงหนุนยอดขายให้เติบโตได้ดีในทุกสภาพตลาด”