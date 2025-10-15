HBA เดินหน้าพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง ต่อยอดแผนรุกทั่วไทย

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เร่งแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วประเทศ ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เสริมทัพธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยความสำเร็จหลักสูตร HOME BUILDER EXPERT จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ต่อยอดแผนขยายฐานตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจรับสร้างบ้านในระยะยาว เตรียมส่งคอร์สไฮบริด เทรนนิ่ง ติวเข้มทักษะความรู้ผู้ประกอบการกว่า 80 คนจาก 60 บริษัท ตั้งเป้าเร่งเพิ่มฐานสมาชิก ตอบโจทย์เป้าหมายแบรนด์ HBA แข็งแกร่งในสายตาผู้บริโภคทั่วประเทศ
นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association: HBA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรม วิชาการให้แก่สมาชิกที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน รวมทั้งบริษัทผู้รับเหมาที่มีความสนใจก้าวมาเป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมืออาชีพ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้าน ล่าสุดเปิดหลักสูตรอบรม HOME BUILDER EXPERT รุ่นที่ 8 (HBEX#8) ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงความสำเร็จของสมาคมฯ ในการพัฒนา “คน” และ “ระบบงานบริหาร” รวมถึง มาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายเพื่อนร่วมวงการที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงในการทำธุรกิจ
โดย HOME BUILDER EXPERT รุ่นที่ 8 ดำเนินกิจกรรมไปอย่างเข้มข้นตลอด 3 วันเต็ม เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 80 คน จาก 60 บริษัทที่เข้ามาเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจอย่างแท้จริง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านการวางรากฐานวิธีคิด การออกแบบกลยุทธ์ การใช้แพลตฟอร์มจัดการโครงการ การตลาด การออกแบบกลยุทธ์ วางแผนธุรกิจยั่งยืน และการสร้างแรงบันดาลใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง พร้อมทั้งได้รับเล่มคู่มือมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อการก้าวสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ
“บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยพลังบวกจากผู้เข้าอบรม และความตั้งใจวิทยากรให้ความรู้จากประสบการณ์จริง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นกันเองเหมือนครอบครัว HBA ซึ่งผู้เข้าอบรมจะมีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน และผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ต้องการพัฒนา รวมถึงการปรับองค์กรสู่ธุรกิจรับสร้างบ้าน และจากความตั้งใจนี้ที่ทำให้เห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจรับสร้างบ้านในเชิงคุณภาพและความต้องการยกระดับมาตรฐานธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้” นายอนันต์กร กล่าว
โดยสมาคมฯ วางแผนทางการส่งเสริม และจัดอบรม ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้านพัฒนาทักษะการบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพงาน เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการทำงาน ที่จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในผลงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจ อย่างยั่งยืน ด้วยความรู้ที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับวงการ สนับสนุนให้ธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของสมาคมฯ ในการขยายตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ตลาดรับสร้างบ้านในต่างจังหวัดขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีเกือบ 80 บริษัททั่วประเทศ เติบโตจากเดิม 10% เป็น 45% ในรอบ 5 – 6 ปี ขณะที่สมาชิกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนที่ 55% จาก 90%
ทั้งนี้ จากความสำเร็จของ หลักสูตรอบรม HOME BUILDER EXPERT รุ่นที่ 8 (HBEX#8) ทางสมาคมฯ เตรียมต่อยอดสู่หลักสูตรในรูปแบบใหม่ไฮบริด เทรนนิ่ง (Hybrid Training) เน้นการพัฒนาคน ระบบงานบริหารและมาตรฐานให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือขายทางธุรกิจที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ เร่งเดินหน้าการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรม Roadshow และ Workshop ย่อย โดยจะเริ่มต้นจากภูมิภาคที่มีสมาชิกมากที่สุดก่อน โดยเรียงลำดับจากพื้นที่ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดก่อน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ตามลำดับ เพื่อขยายการรับรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
“สมาคมฯ เน้นสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกฯ กับผู้รับเหมาทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการก่อสร้าง การไม่ทิ้งงาน หากเลือกใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งจากการจัดอบรมทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้รับเหมาและบริษัทรับสร้างบ้านเข้าร่วมอบรม และ มีบางบริษัทประสบความสำเร็จทางธุรกิจ สามารถก้าวไปเป็นเบอร์ 1 ในภูมิภาคได้ เช่นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ จากความสำเร็จนี้ ทางสมาคมฯ เตรียมต่อยอดการขยายงานในภูมิภาค โดยเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการภูมิภาคที่มีสมาชิกรวมกัน 10 บริษัท เพื่อเลือกคณะกรรมประจำภูมิภาคได้ทำงานร่วมกัน และต่อยอดจัดกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจรับสร้างบ้านในท้องถิ่น” นายอนันต์กร กล่าว
สำหรับสถานการณ์ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในไตรมาสสุดท้ายของปี นายอนันต์กร กล่าวว่า สถานการเมือง เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น รัฐบาลมีการดึงผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดเริ่มมีความคึกคัก เช่น โครงการคนละครึ่ง ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค ทำให้มองเห็นถึงโอกาสที่กำลังซื้อจะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่ด้านต้นทุนสร้างบ้านยังอยู่ในเกณฑ์ราคาเดิม และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจสร้างบ้านช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ อย่างไรก็ดี ทางสมาคมฯ ยังคงจับตามองถึงความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างบ้านจนนำไปสู่การปรับราคาได้ในช่วงต้นปี 2569.