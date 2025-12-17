MALEEบุกต่างประเทศ ปักหมุด 4 ประเทศตลาดใหญ่

‘มาลี กรุ๊ป’กางยุทธศาสตร์มุ่งสู่ ‘Global Wellbeing Company’ ปี 2571 ปักธงรุกหนัก 4 ตลาดศักยภาพสูง ‘จีน-เกาหลี-อินโดฯ-ตะวันออกกลาง’ ชูน้ำผลไม้ Malee น้ำมะพร้าว Malee COCO และเตรียมส่งมอบนวัตกรรมใหม่ เครื่องดื่มที่ให้คุณประโยชน์เฉพาะด้าน เป็นหัวหอกสร้างการเติบโต โชว์ความสำเร็จระดับสากล 9 เดือนแรกปี 68 น้ำมะพร้าว Malee COCO กวาดรายได้โต 16% างเป้าหมายดันรายได้ปี 2569-2571 เติบโต 10-15% และสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนในเวทีโลก
นายเอกรินทร์ พินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินตามแผนขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย Global Wellbeing Company หรือเป็นบริษัทที่ส่งมอบสุขภาวะระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบในปี 2571 โดยกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกขยายตลาดต่างประเทศ ชูธงนำด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Malee และมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่น้ำมะพร้าว Malee COCO ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมุ่งทำตลาด 4 ประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศจีน เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีฐานประชากรจำนวนมาก และกำลังอยู่ในช่วงที่เทรนด์การบริโภคน้ำมะพร้าวเติบโตอย่างก้าวกระโดด เกาหลีใต้ที่มีศักยภาพเติบโตจากการที่ตลาดมีกำลังซื้อสูง ส่วนอินโดนีเซียมีโอกาสเติบโตสูงในกลุ่มน้ำผลไม้ อีกทั้งยังมีความได้เปรียบจากการมีบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) และสินค้าที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลจึงตอบโจทย์ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่สอดคล้องกับพอร์ตโฟลิโอสินค้าที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนด 4 กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญสำหรับการรุกตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1.การมุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่สม่ำเสมอ (Brand & Activation) 2.มุ่งเน้นเจาะตลาดใน 4 ประเทศเป้าหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (Market Focus) 3.การบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น (Agility) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็ว 4.การปรับสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ (Localization) รวมถึงการพัฒนารายการสินค้าใหม่ (NPD) เพื่อรองรับรสนิยมของผู้บริโภคท้องถิ่นโดยเฉพาะ นอกจากนี้เฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจกระจายสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางจัดจำหน่าย โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และเพื่อเป็นการต่อยอดจากรากฐานความสำเร็จในปัจจุบันที่ส่งออกสินค้าไปแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จึงวางแผนที่จะขยายตลาดสู่ภูมิภาคใหม่ต่อเนื่องภายในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและผลักดันธุรกิจให้ครอบคลุมตลาดโลกตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Edge) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มที่ให้คุณประโยชน์เฉพาะด้าน (Functional Drink) จากนวัตกรรมขั้นสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์ Malee COCO Liposos ไอเทมสำหรับคนใส่ใจตัวเอง และ Malee Power Plants ก้าวใหม่ของการใส่ใจตัวเอง ด้วยพรีไบโอติกส์และโพสไบโอติกส์ เพื่อให้สอดรับกับเมกะเทรนด์กระแสการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Health & Wellness) ของโลกที่ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาแค่น้ำผลไม้ที่ตอบโจทย์ด้านความสดชื่น แต่ต้องการเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำจุดแข็งน้ำมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทย มาเป็นหัวหอกในการบุกตลาด ควบคู่กับการผนึกกำลังพันธมิตรการค้าเพื่อร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ (Co-creation) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น (Localization) นับเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญที่จะสร้างการเติบโตจากความต้องการที่แตกต่างของแต่ละประเทศ และด้วยรากฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งโดยมีโรงงานทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งยังมีแหล่งวัตถุดิบผลไม้คุณภาพสูงในแต่ละฤดูกาลควบคู่กับการบริหารจัดการวัตถุดิบเชิงปริมาณ ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนการรุกขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะยกระดับความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายเอกรินทร์ กล่าวว่าจากความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตในต่างประเทศ ควบคู่กับการวางรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการผนึกกำลังกับดิสทริบิวเตอร์ท้องถิ่นส่งผลให้ปี 2568 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการขยายตลาดสู่ระดับสากล Malee COCO น้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญโดยเข้าไปครองใจผู้บริโภคเอเชียอย่างกว้างขวาง ด้วยจุดเด่นของรสชาติหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานกับการวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาดที่แม่นยำผ่านการแต่งตั้ง 'จางหลิงเฮ่อ' (Zhang Linghe) นักแสดงชื่อดังขึ้นเป็น Brand Ambassador ระดับเอเชียแปซิฟิก ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง ส่งผลให้ยอดขาย Malee COCO ในช่วง 9 เดือนแรก เติบโต 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกันตลาดเกาหลีใต้ Malee COCO ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดไว้อย่างเหนียวแน่น โดยสามารถครองแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่ง และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคครอบคลุมทั้งช่องทางจำหน่าย Online และ Offline ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระดับภูมิภาค
"บนเส้นทางสู่เป้าหมาย Global Wellbeing Company ในปี 2571 เรายึดมั่นว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่มีความสุข และพร้อมขับเคลื่อนพันธกิจ Creating Healthier Choices, Happier Living Through Innovation inspired by Nature ผ่านการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านน้ำผลไม้เข้ากับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ล้ำสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและให้แบรนด์ Malee เป็นมากกว่าเครื่องดื่ม แต่เป็นผู้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้คนทั่วโลก โดยในปีหน้า บริษัทฯ เตรียมประเดิมก้าวแรกของศักราชใหม่ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าซีรีส์ใหม่ในแต่ละประเทศ ที่เข้าใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์สุขภาพแห่งอนาคตของลูกค้า" นายเอกรินทร์ กล่าว
สำหรับปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการเตรียมพร้อมรุกตลาดต่างประเทศอย่างเต็มสูบ โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะมีประมาณ 40% ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากตลาดดาวรุ่งอย่างเช่น เกาหลีใต้ ความสำเร็จนี้จะเป็นฐานสำคัญในการส่งต่อการเติบโตสู่เป้าหมายปี 2569–2571 ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตเฉลี่ย 10-15% ต่อปี เพื่อก้าวสู่การเป็น Global Wellbeing Company ในปี 2571 โดยมีแผนขยายอาณาจักรการส่งออกไปในทวีปอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้โครงสร้างรายได้ในปี 2571 มีความสมดุลที่ระดับต่างประเทศ 55% และในประเทศ 45% โดยการเติบโตจะมาจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว นม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มโปรตีนจากพืช (Plant Base) ที่จะขับเคลื่อนทั้งธุรกิจตราสินค้า (Brand Business) รวมทั้ง ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ที่บริษัทฯ พร้อมจะเป็นพันธมิตรด้านการผลิตที่ยั่งยืนให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจด้วยโซลูชันที่ยั่งยืน