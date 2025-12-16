เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กวาดยอดจองล้นงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2025

เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ‘เอ็กซ์เผิง’ ภายใต้ " มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) " ประกาศความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวสำคัญ หลังได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริโภคชาวไทย สามารถสร้างยอดจองรวม 1,089 คัน ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 (Thailand International Motor Expo 2025) สะท้อนความเชื่อมั่นในแบรนด์ และศักยภาพของยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก
นางสาวอภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 (มอเตอร์ เอ็กซ์โป) นับเป็นเวทีสำคัญที่ เอ็กซ์เผิง ได้แสดงศักยภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และความพร้อมของระบบบริการในประเทศไทย และสามารถสร้างยอดจองรวม 1,089 คัน สะท้อนทิศทางการเติบโตอย่างมั่นคงของแบรนด์ และการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมสู่ปี 2569
ดังนั้น เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นขยายเครือข่ายโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร เพื่อดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยได้เดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจร จาก 15 เป็น 21 สาขา ภายในไตรมาส1/69 เพื่อยกระดับประสบการณ์การดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง และมีมาตรฐานระดับพรีเมียม รองรับฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลักในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การส่งมอบรถยนต์ ดูแลหลังการขาย ซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน ไปจนถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาว
“ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นใน เอ็กซ์เผิง ความสำเร็จดังกล่าวมาจากการตอบรับของยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ทั้ง New XPENG G6 และ XPENG X9 ที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยี AI ระบบช่วยขับอัตโนมัติ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง และการออกแบบที่ผสานเทคโนโลยีกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหานวัตกรรม และประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียม โดยยอดจองที่ได้มา เป็นกำลังใจสำคัญในการเดินหน้าขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สะดวก และมีมาตรฐาน พร้อมมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่เหนือระดับ”
ขณะเดียวกันนอกจากความสำเร็จด้านยอดจอง เอ็กซ์เผิง ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการคว้ารางวัล ‘Gold Innovation Prize 2025’ จากนิตยสารยานยนต์ชั้นนำ Auto Motor und Sport ประเทศเยอรมนี ในสาขานวัตกรรมเทคโนโลยี จากระบบ 5C Ultra-fast Charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 10-80% ได้ในเวลาเพียง 12 นาที สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และการยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคในระดับโลก
นอกจากนี้ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ตอบแทนความไว้วางใจจากลูกค้า ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจอง New XPENG G6 และ XPENG X9 ทุกรุ่น วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2568