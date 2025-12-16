MPJ เดินหน้ารุกขนส่งมุ่งสู่ Green Logistics

เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ เผยปี 69 เดินหน้าลงทุนในโลจิสติกส์ เพื่อก้าวสู่การเป็น “Green Logistics” เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์การเดินหน้าทดลองนำรถบรรทุกโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อการขนส่งระยะสั้น พร้อมเป้าหมาย และเพิ่มรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าป็น 50 ในปี 70 เพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับนโยบาย เทรนด์รักษ์โลกสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นายไพรัต ภูฆัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ ตอกย้ำถึงอัตราการเติบโตรายได้ในปีนี้ แตะระดับ 1,135 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11% เทียบปีก่อน ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหลักจะมาจาก ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการเติบโตโดดเด่น เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นทำเลที่ตอบโจทย์การค้าและโลจิสติกส์ ระดับโลก รวมถึงการเปิดให้บริการพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลาดกระบัง และโครงการแหลมฉบัง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ตามจำนวนดีมานด์ที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มทยอยรับรู้รายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะรับรู้รายได้อย่างเต็มจำนวนภายในปี 2569 ซึ่งจะผลักดันให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2569 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนกลยุทธ์ธุรกิจในปี 2569 นั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและขับเคลื่อนการลงทุนในโลจิสติกส์ เพื่อก้าวสู่การเป็น “Green Logistics” เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์การเดินหน้าทดลองนำรถบรรทุกโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อการขนส่งระยะสั้น จำนวน 30 คัน และภายในปี 2570 บริษัทฯ วางแผนจะมีรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 50 คัน เพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับนโยบาย เทรนด์รักษ์โลกสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
“บริษัทฯ เร่งศึกษาการลงทุนในรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่แหลมฉบัง ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วควบคู่กับแผนการประหยัดต้นทุน เพื่อให้การบริการขยายและครอบคลุมมากขึ้น พร้อมเตรียมลงทุนในเทคโนโลยีด้วยการนำระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุน เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน”