MPJ ครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 56%

เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ อวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2568 โกยรายได้จากการให้บริการรวม 536.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% และมีกำไรสุทธิ 59.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.8% อานิสงส์ 4 กลุ่มธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งทางบก และบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น สวนทางท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว ด้าน CEO เร่งเครื่องลุยขยายพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม อีก 2 แห่ง พร้อมให้บริการเต็มสูบ มั่นใจทั้งปีโต 20% ตามแผน
นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ ผู้นำโลจิสติกส์แบบครบวงจรและผู้นำด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก 2568 ยังเผชิญแรงกดดันรอบด้านและมีแนวโน้มชะลอตัว แต่บริษัทฯ กลับสร้างผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 536.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.1 ล้านบาท หรือ 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 59.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.4 ล้านบาท หรือ 55.8% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2568 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 266.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.2% และมีกำไรสุทธิ 30.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.6% (YoY) เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ : งวด 6 เดือนแรก และไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 259.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% และ132.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ต่อเที่ยวจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้ในส่วนของการใช้รถ Outsource ในการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการหมุนเวียนรถให้สามารถรับงานที่มีรายได้ต่อเที่ยวสูงขึ้น
ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ : งวด 6 เดือนแรก และไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 170.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% และ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้าและออกเพิ่มมากขึ้น โดยรายได้หลักในการบริการด้านบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์มาจากรายได้ค่ายกตู้คอนเทนเนอร์ และรายได้ค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ และมีการบริหารจัดการพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ : งวด 6 เดือนแรก และไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 90.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.2 % และ 43.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนในการเพิ่มยอดขาย รวมถึงการสร้างและพัฒนาพนักงานแผนกขาย ทำให้สามารถกระตุ้นการใช้บริการของลูกค้าเดิม และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล เพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจให้บริการให้เช่าคลังสินค้า : งวด 6 เดือนแรก และไตรมาส 2/2568 มีรายได้ 15.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.9% และ 7.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% ตามลำดับ จากการขยายฐานลูกค้าในส่วนของธุรกิจการให้บริการเช่าคลังสินค้า รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1แห่ง โดยเริ่มการรับรู้รายได้คลังสินค้าดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 และมีการขยายฐานลูกค้าในส่วนของธุรกิจรับบริหารจัดการคลังสินค้า
สำหรับภาพรวมในครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทฯ ยังเดินหน้ากลยุทธ์ ขยายการให้บริการใน 4 กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง ธุรกิจบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ โดยช่วงปลายไตรมาส 3/2568 เตรียมเปิดให้บริการพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์โครงการลาดกระบัง ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 3,125 TEUs หรือประมาณการตู้เข้าออกทั้งปีที่ 240,000 TEUs โดยคาดว่าสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปีแรกประมาณ 100 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 123 ล้านบาทในปีถัดไป ส่วนโครงการส่วนขยายใกล้เคียง บริเวณเดิม (แหลมฉบัง) คาดว่าจะเริ่ม Operate ได้ในช่วงกลางไตรมาส 4/2568 สามารถรองรับการใช้งานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 3,000 TEUs หรือประมาณการตู้เข้าออกทั้งปีที่ 200,000 TEUs และคาดว่าสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปีแรก 50 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านบาทในปีถัดไป ส่งผลให้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในปีนี้เติบโต 14%
ธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ บริษัทฯ วางแผนขยายเครือข่ายการขนส่งภายในประเทศ (Domestic Transportation) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงแสวงหาลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตในปีนี้เพิ่มขึ้น 12% ขณะที่ธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขยายส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ โดยเน้นไปที่เอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยตั้งรายได้ปีนี้เติบโต 50% และธุรกิจให้บริการให้เช่าคลังสินค้า มีแผนการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง เฟส 2 โดยเริ่มก่อสร้างไตรมาส 4/2568 และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2569 อย่างไรก็ตาม จากแผนกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจว่าในปี 2568 จะมีอัตราการเติบโต 20% ตามแผนที่วางไว้