ตลท.เคาะ CENTEL-SAWAD เข้า SET50 ครึ่งแรกปี 69

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2569
ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี SET50 SET50FF SET100 SET100FF* sSET SETCLMV SETESG SETHD และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 (1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2569)
- ดัชนี SET50/ SET50FF มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา [CENTEL] บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น [SAWAD]
- ดัชนี SET100/ SET100FF มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. จีเอฟพีที [GFPT] บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี [PTG] บมจ. สเตคอน กรุ๊ป [TECON]
- ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บลูบิค กรุ๊ป [BBIK] บมจ. หลักทรัพย์บียอนด์ [BYD] บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม [KLINIQ] บมจ. เน็กซ์ พอยท์ [NEX] บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป [PLAT] บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น [SRICHA] บมจ. เอสวีไอ [SVI] บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ [TFM]
- ดัชนี SETCLMV ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่
- ดัชนี SETESG มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 20 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น [AAV] บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) [AEONTS] บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง [ASK] บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ [AURA] บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ [BH] บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ [BPP] บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ [CHG] บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป [ERW] บมจ. จีเอฟพีที [GFPT] บมจ. ฮิวแมนิก้า [HUMAN] บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป [M] บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท [NEO] บมจ. พริมา มารีน [PRM] บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ [PSP] บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี [PTG] บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี [SAT] บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 [SCAP] บมจ. สกาย ไอซีที [SKY] บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง [SPRC] บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [TIPH]
- ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) [AEONTS] บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน [AMATA] บมจ. ไทยประกันชีวิต [TLI]
- ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป [ICHI] บมจ. เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป [M]
การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568