BANPUตั้งโต๊ะซื้อหุ้น BPP หุ้นละ13.00 บาท

"บ้านปู"เสนอรับซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP เป็นการทั่วไป (General Offer) ที่ราคา 13.00 บาทต่อหุ้น ก่อนผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมควบบริษัท และเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ได้ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2568 (เฉพาะวันทำการ)
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เดินหน้าปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจภายใต้เฟสใหม่ของกลยุทธ์ Energy Symphonics โดยเสนอแผนรับซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นการทั่วไป (General Offer) เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจและสินทรัพย์ที่บ้านปูมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บ้านปูได้ยื่นข้อเสนอรับซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นการทั่วไป (General Offer) ให้แก่ BPP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยได้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับซื้อหุ้นของ BPP ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 650,532,203 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ในราคารับซื้อหุ้นที่ 13.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกินประมาณ 8,456.92 ล้านบาท (259.51 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยจะดำเนินการรับซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2568 (เฉพาะวันทำการ) ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบ้านปู และ BPP ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทและวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบ้านปูและ BPP จะดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 นี้
นายสินนท์ กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics ครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านโครงสร้างธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ และด้านการเงิน เป็นแนวทางที่เราออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ Electrification และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความต้องการพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการพลังงานที่มีความเสถียร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง การเสนอรับซื้อหุ้นของ BPP สะท้อนความเชื่อมั่นของบ้านปูในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Power+ (กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายพลังงาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์พลังงานเสถียร คาร์บอนต่ำ ที่สร้างกระแสเงินแข็งแกร่ง ตลอดจนคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน”4
ในการนี้ บ้านปูได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้นแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเข้าทำข้อเสนอรับซื้อหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้ขายหุ้นจะได้รับชำระเงินจากการขายหุ้น หลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคารับซื้อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี สำหรับผู้แสดงเจตนาขายหุ้นที่ (1) ถือใบหุ้น (2) ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (3) และผู้ถือ NVDR ควรยื่นแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนในการรับซื้อหุ้นภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (ตัวแทนในการรับซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นหากยื่นภายหลัง) ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายหุ้น BPP ให้แก่บ้านปูในธุรกรรมดังกล่าวและไม่ได้ถือหุ้น BPP แล้ว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ BPP ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทและวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ถือหุ้นของ BPP ที่สนใจแสดงเจตนาขายหุ้นในธุรกรรมดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อเสนอรับซื้อหุ้นตาม QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง
หมายเหตุ: รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบมานี้ใช้สำหรับดาวน์โหลด ข้อเสนอรับซื้อหุ้น