คณะผู้บริหารกลุ่มบ้านปูร่วมเวทีเสวนา Enlit Asia 2025 ตอกย้ำวิสัยทัศน์การสร้างพลังงานที่สมดุล

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมนานาชาติด้านพลังงาน Enlit Asia 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายใต้แนวคิด “การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ตอบโจทย์ในภูมิภาคอาเซียน (Advancing a Realistic Energy Transition in ASEAN)” โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในเวทีเสวนาหลากหลายหัวข้อ และตอกย้ำความร่วมมือในการสร้างพลังงานที่สมดุล ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เสถียร เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ตรงกลาง) เข้าร่วมการเสวนาหลักในหัวข้อ “การเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการลดคาร์บอนในภาคพลังงานไฟฟ้า (Advancing regional collaboration for a decarbonized power sector)” โดยเน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนบทบาทของบ้านปูในการส่งมอบพลังงานที่สมดุล อันเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ Energy Symphonics ที่มุ่งผสานพลังงานหลากหลาย เพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คน
นอกจากนี้ ผู้บริหารในกลุ่มบ้านปูยังได้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 2 จากขวา) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน” นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (ขวาสุด) ในหัวข้อ “การสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ระบบขนส่งด้วยพลังงานสะอาด” Mr. Koon Peng Ho (Colin) Senior Vice President - Infrastructure Services บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในหัวข้อ “การจัดการความเสถียรของพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบกักเก็บพลังงาน” นางสาวปภาสิริ มหธราดล Head of Strategy and Project Management บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (ซ้ายสุด) ในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือในการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม” โดยมีนางสมฤดี ชัยมงคล Senior Executive Officer บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาการจัดงาน Enlit Asia 2025 ในครั้งนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านปูได้ที่ https://www.banpu.com หรือ https://www.facebook.com/Banpuofficialth