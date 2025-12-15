แพลทินัม มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 2568

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดกิจกรรมแพลทินัมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เติบโตไปอย่างมีความรู้ความสามารถพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 188 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานและนักเรียน ภายใต้สังกัด เขตราชเทวี เขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป พร้อมด้วยนายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร ร่วมมอบทุนด้วย
โดยมีดร.อภิชาต แสนมาโนช ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ,พ.ต.ท. วุฒินันท์ สอนทอง สารวัตรธุรการ สน.พญาไท ,พ.ต.ท.อดินันท์ ศรีนุเสน รองสารวัตรอำนวยการ สน. ลุมพินี ร่วมรับมอบ พร้อมด้วยนางปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร, นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหาร พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ชั้น G