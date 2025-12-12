"กลุ่มภัทร" ยื่นไฟลิ่งเตรียมขาย IPO ระดมทุนใช้ขยายธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์ม

บมจ.กลุ่มภัทร [PHAT] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แตยังไม่ระบุจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
PHAT ประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ ก่อตั้งโดยนายสมนึก จันทวงศ์ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยาวนานกว่า 30 ปี มีฐานการผลิตใน จ.กระบี่ วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Forward Integration และ Horizontal Integration รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 11 ส.ค.68 มีทนจดทะเบียน 1,767,858 หุ้น มี บริษัท ภัทร โฮลดิ้ง จำกัด 1,237,500 หุ้น คิดเป็น 70.00% กองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี [MFC] ฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุมร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1) 117,858 หุ้น คิดเป็น 6.67% และนายสมนึก จันทวงศ์ 103,620 หุ้น คิดเป็น 5.86%
ผลประกอบปี 65-67 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์มและผลิตภัณฑ์พลอยได้จำนวน 2,333.30 ล้านบาท 1,617.76 ล้านบาท และ 1,620.76 ล้านบาท ตามลำดับ และรายได้อื่น จำนวน 0.69 ล้านบาท 2.29 ล้านบาท และ 0.46 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวด 10.06 ล้านบาท (-5.69) ล้านบาท และ 44.67 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 68 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์มและผลิตภัณฑ์พลอยได้จำนวน 1,660.53 ล้านบาท และรายได้อื่น 0.87 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงวด 116.28 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ