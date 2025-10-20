สปสช. เตรียมใช้ NHSO Digital Platform ในการเบิกจ่ายเงินกับ รพ.สต. ทั่วประเทศ 1 เม.ย. 69

สปสช. เตรียมใช้ระบบ NHSO Digital Platform ในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการกับ รพ.สต. ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2569 พร้อมนำร่องกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในพื้นที่ กทม. ก่อน 1 ต.ค. นี้ ชี้ระบบใหม่ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และมีระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อมข้อมูลเบิกจ่าย ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายประเทือง เผ่าดิษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. เตรียมที่จะนำร่องใช้ระบบ NHSO Digital Platform ในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ โดยจะเริ่มใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. ทั้งหมด ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น รวม 316 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป ครอบคลุมบริการเบิกเงินชดเชยการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
ทั้งนี้ การพัฒนา NHSO Digital Platform เนื่องจากในอดีตผู้ให้บริการมี pain point ในเรื่องการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ที่มีเสียงสะท้อนว่ามีหลายโปรแกรมที่ต้องบันทึกข้อมูล เช่น ฯลฯ เกิดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล หน่วยบริการกระทบยอดบัญชีลำบาก เนื่องจากมีกองทุนย่อยจำนวนมากและจ่ายเงินไม่พร้อมกันใน 1 รายการ อีกทั้งไม่มีระบบ intelligent ช่วยในการเบิกเงินชดเชยสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่หรือกรณีปรับโปรแกรม
ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงมีการออกแบบโปรแกรมการเบิกจ่ายใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ควบรวมโปรแกรมเบิกจ่ายที่มีจำนวนมากให้เหลือระบบเดียว และกำหนดโครงสร้างชุดข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น โดยเน้นที่ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ HIS ของหน่วยบริการ ทำให้สามารถเชื่อมข้อมูลจาก HIS เข้ามาเบิกจ่ายโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งเบิก ลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่าย
ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่เริ่มนำร่องใช้ระบบ NHSO Digital Platform กับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. แล้ว ในระยะต่อไปวันที่ 1 เม.ย. 2569 จะเริ่มใช้ระบบนี้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยบริการทั้ง รพ.สต. และโรงพยาบาลต่างๆ ในการแจ้ง ชื่อผู้ให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ ที่รับผิดชอบการดูแลระบบ ของหน่วยบริการ ในการปรับโครงสร้างข้อมูลและเชื่อมข้อมูลกับระบบ NHSO Digital Platform ซึ่งภายในวันที่ 31 ต.ค. 2568 นี้ ทาง สปสช. เขตต่างๆ จะทำการส่ง แบบสำรวจ ไปยังหน่วยบริการเพื่อสอบถามข้อมูลว่าใช้บริการ ให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ รายใดอยู่บ้างและ สปสช. จะได้ทำงานร่วมกับ ให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลในระยะยาว และก่อนที่ รพ.สต. ทั่วประเทศจะเริ่มใช้งาน NHSO Digital Platform จะมีการนำร่องใช้งานก่อนจังหวัดละ 1 หน่วยบริการ เพื่อทดสอบระบบต่างๆ ก่อนใช้งานอย่างเต็มระบบ
ด้าน น.ส.สุภัค ไชยวานิช ผู้อำนวยการฝ่าย Client Service ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิดของระบบ NHSO Digital Platform จะรับข้อมูลโดยตรงจากระบบ ของหน่วยบริการ เมื่อผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลการให้บริการลงใน ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ NHSO Digital Platform ได้เลย
นอกจากนี้ ระบบ NHSO Digital Platform จะมีการ ข้อมูลให้ก่อนที่จะ เข้ามาประมวลผล จากเดิมที่หน่วยบริการจะรู้ว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายหรือไม่ก็ต่อเมื่อส่งข้อมูลมาประมวลผลเบิกแล้วถึงทราบและกลับไปแก้ไขใหม่ แต่ระบบใหม่จะ ข้อมูลเบื้องต้นให้ก่อนตามเงื่อนไขการจ่ายที่มักพบปัญหาบ่อยๆ เช่น หรือ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยบริการทราบว่าข้อมูลที่จะเชื่อมเข้ามานั้น มีมีข้อผิดพลาด ในเรื่องใดบ้าง และสามารถกลับไปดูในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเชื่อมข้อมูลเบิกจ่าย
“สำหรับแผนทั้งประเทศนั้น เราพยายามจะพัฒนาให้รองรับการจ่ายเงินชดเชยการให้บริการผู้ป่วยใน และการจ่ายชดเชยบริการอื่นๆ ที่เหลือสำหรับโรงพยาบาลภายในเดือน มิ.ย. 2569 ดังนั้นภายในปีงบประมาณหน้าเป็นต้นไป เราคาดหวังว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ได้ทั้งหมด” น.ส.สุภัค กล่าว