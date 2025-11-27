MFC เปิดตัวกองทุน MGALL-RMF ชูลงทุน ALL Weatherรับภาวะตลาดผันผวน

"บลจ.เอ็มเอฟซี" เสนอขายกองทุน "MGALL-RMF" เปิดจองซื้อ IPO ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม นี้ ชูกลยุทธ์ลงทุนแบบ ALL Weather กระจายลงทุนสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก สร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ ผ่าน "SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF"(ALLW) กองทุนชั้นนำ หวังช่วยเพิ่มความมั่นใจลงทุน พร้อมลดหย่อนภาษีแม้ในภาวะตลาดผันผวน
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า MFC ได้นำเสนอกองทุนใหม่ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี โกลบอล สตารทีจิค อัลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (MGALL-RMF) ช่วยให้การลดหย่อนภาษีได้อย่างมั่นใจแม้ในภาวะตลาดจะผันผวน โดยการจัดพอร์ตในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุน MGALL-RMF มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยมี SSGA Funds Management, Inc. เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และมี Bridgewater Associates, LP เป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุน กองทุนหลักมีการบริหารจัดการในเชิงรุก (actively managed) ที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก
"จุดเด่นของกองทุน MGALL-RMF เป็นพอร์ตการลงทุนแบบ ALL Weather ช่วยกระจายความเสี่ยงและหาผลตอบแทนได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์หลักทั่วโลก ได้แก่ หุ้นทั่วโลก, พันธบัตร, พันธบัตรที่เชื่อมโยงกับเงินเฟ้อ, ทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อเกิดการเทขายหุ้น จากการที่ตลาดปรับมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือหากคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อพันธบัตร, Inflation-linked Bonds ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ พอร์ตแบบ All Weather ไม่ได้รับผลกระทบมากรวมทั้งกองทุนหลักบริหารการลงทุนโดย SSGA Funds Management มีความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการ Multi-asset Solutions มากว่า 40 ปี" นายธนโชติ กล่าว
สำหรับกองทุน MGALL-RMF เป็นกองทุนรวมผสมต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ มีระดับความเสี่ยง 5 เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2568เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งต่อไป 500บาท กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ สามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ