“พฤกษา”เผย11เดือนปิดการขาย16โครงการ วางเป้าปลายปีปิดเพิ่ม11โครงการ

“พฤกษา” โชว์ผลงาน11 เดือนปิดการขายโครงการบ้านและคอนโด 16 โครงการ กรุงเทพฯ–ปริมณฑล และต่างจังหวัด มูลค่าโครงการรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท สะท้อนดีมานด์ที่อยู่อาศัยคุณภาพและความเชื่อมั่นในแบรนด์พฤกษาอย่างเหนียวแน่น พร้อมเดินหน้าอัดส่วนลดโค้งสุดท้าย ตั้งเป้าปิดการขายเพิ่มอีก 11 โครงการกว่าหมื่นล้านบาทในปีนี้ มั่นใจลูกค้าได้บ้านและคอนโดในราคาที่ “ดีที่สุด” ของปี
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา พฤกษาเดินหน้าตามกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งปรับพอร์ตสินค้าให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และเร่งปิดโครงการที่มีในมือ เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้บริษัทมีความคล่องตัวในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ดีมานด์ในอนาคต ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ จึงเดินหน้าลุยต่อเต็มกำลัง ตั้งเป้า Sold out เพิ่มอีก 11 โครงการกว่าหมื่นล้านบาท พร้อมมอบส่วนลดแรงที่สุดของปี แบบ “ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก” เพื่อเร่งการตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดในช่วงไฮซีซันนี้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ลูกค้า ได้เป็นเจ้าของบ้านในราคาสุดคุ้ม ที่ยากจะหาได้ในช่วงเวลาอื่น เพื่อรองรับดีมานด์ที่ยังคงแข็งแรง
“ยอด Sold out ปิดโครงการ 16 โครงการไปแล้วใน 11 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท เป็นตัวสะท้อนว่าลูกค้ายังมองหาแบรนด์ที่เชื่อถือได้และโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ๆ ส่วนแคมเปญโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ เราตั้งใจ ‘ปล่อยหมด แบบไม่มีกั๊ก’ เพื่อให้ลูกค้าได้ปิดดีลบ้านและคอนโดในราคาที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราบริหารพอร์ตได้คล่องตัว เตรียมเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในปีหน้า”
สำหรับโครงการไฮไลต์ในทำเลศักยภาพ ที่จัดข้อเสนอพิเศษแบบ “หมดแล้วหมดเลย” ทั้งบ้านแนวราบ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ตัวอย่างโครงการเด่น ทั้งในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล และจังหวัดหัวเมืองสำคัญอย่างภูเก็ต อาทิ โครงการเดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4 -วงแหวน โครงการบ้านพฤกษา เทพารักษ์ เมืองใหม่ โครงการเดอะแพลนท์ ซิตี้ บางนา-วงแหวน โครงการพฤกษาวิลล์ เจ้าฟ้า-เทพอนุสรณ์ โครงการแชปเตอร์ ทองหล่อ 25 โครงการเดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เซนจ์(เฟส 1)และ โครงการ เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย.