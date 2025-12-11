ปลุกพลังคนรุ่นใหม่! ‘OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025’ พื้นที่ปล่อยของเยาวชนอาเซียน พลิกโฉมอนาคตด้วย Climate Tech

เพราะการลงทุนในคนรุ่นใหม่ คือการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่งดงามที่สุด และทุกการเดินทางของเยาวชนคือจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ นี่คือหัวใจสำคัญที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในการขับเคลื่อนสังคม ผ่านการเปิดเวทีระดับภูมิภาค OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 โครงการค่ายเยาวชนครั้งที่ 9 ต้อนรับ 50 เยาวชนหัวกะทิรุ่นใหม่ไฟแรงจาก 4 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย, ลาว, เมียนมา และฟิลิปปินส์ มารวมตัวกันเพื่อปั้นไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจท่ามกลางมิตรภาพไร้พรมแดน ตลอด 6 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 23–28 พฤศจิกายน 2568
“Unleashing Climate Tech” มากกว่าเทคโนโลยี คือ “วิธีคิด” แห่งอนาคต
ภายใต้โจทย์สุดท้าทายประจำปีนี้อย่าง “Unleashing Climate Tech” หรือ การปลดปล่อยศักยภาพเทคโนโลยีเพื่อสภาพภูมิอากาศ OR ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเพียงเทรนด์ธุรกิจ แต่คือ “ความอยู่รอด” และ “โอกาส”
คุณทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ย้ำวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจว่า Climate Tech ไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือโมเดลธุรกิจใหม่ แต่คือ “วิธีคิดแบบใหม่” ในการขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจให้สะอาดขึ้น และครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น
ค่ายนี้จึงเปรียบเสมือน Sandbox ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองผิดลองถูก ฝึกคิดวิเคราะห์แก้โจทย์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่เข้าใจบริบทของโลกยุคใหม่ และเข้าใจบริบทความเป็นจริงในประเทศของตนเองอย่างลึกซึ้ง
จากห้องเรียนสู่โลกจริง บ่มเพาะทักษะผู้นำ และมิตรภาพไร้พรมแดน
ตลอดระยะเวลา 6 วัน เยาวชนทั้ง 50 คน จะไม่ได้แค่นั่งฟังบรรยาย แต่จะได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
Intensive Workshop: ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอไอเดียธุรกิจที่นำไปต่อยอดได้จริง
On-Ground Experience: การลงพื้นที่สัมผัสการทำงานจริงร่วมกับชุมชน และเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนแนวคิด “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ของ OR
Cultural Exchange: พื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดง และเอกลักษณ์พื้นถิ่น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนต่างชาติ
คุณทรงพล กล่าวย้ำถึงความเชื่อมั่นของ OR ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนใน “คน” คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด การสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนทั่วเอเชียในวันนี้ คือการปูทางสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งในวันหน้า
“โครงการริเริ่มนี้กำลังถูกขับเคลื่อนใน 5 ประเทศในเอเชียที่ OR ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของ OR ในท้องถิ่น และเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ OR รวมถึงบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนและเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก OR กำลังสร้างสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจถึงบริบทความเป็นจริงในประเทศของตน และโอกาสระดับภูมิภาคที่รออยู่ข้างหน้า ผมมั่นใจว่า OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 จะบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง และสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายให้แก่ทุกคน” คุณทรงพล กล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น
เสียงจากตัวแทนเยาวชน แรงบันดาลใจที่พร้อมส่งต่อ
สิ่งที่ทำให้ค่ายนี้มีชีวิตชีวา คือพลังความมุ่งมั่นของเยาวชนที่เข้าร่วม ซึ่งแต่ละคนพกพาความฝันมาเต็มเปี่ยม เช่นเดียวกับ Mr. Xaythiphone Souliya ตัวแทนจาก สปป.ลาว นักศึกษาปี 4 สาขาบัญชีและการตรวจสอบ หลักสูตรนานาชาติ เขามีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ และมองว่า OR คือต้นแบบบริษัทที่บูรณาการนวัตกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยเขาต้องการนำองค์ความรู้จากผู้นำเยาวชนทั่วอาเซียนกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริง ๆ ครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนในโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp โดยส่วนตัวคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจและได้รับประสบการณ์จากผู้นำเยาวชนทั่วอาเซียนที่มารวมตัวกัน เราทราบดีว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน มีสไตล์ความเป็นผู้นำ มีวัฒนธรรมประเพณี หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เราจึงอยากแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เหล่านี้และนำกลับไปพัฒนาชุมชนของเราด้วยครับ” Mr. Xaythiphone กล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น
ขณะที่ Miss Lourdes Isabella Corpuz ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำเยาวชนและนักศึกษาสื่อสารการตลาด เธอเข้าร่วมโครงการเพราะโจทย์ “Climate Tech” ตอบโจทย์ประเทศบ้านเกิดของเธอเป็นอย่างมาก เนื่องจากฟิลิปปินส์มักได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยตรง เธอตั้งใจจะเก็บเกี่ยวความรู้ระดับสากลจาก OR เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้เยาวชนในประเทศเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อโลก
“ในฐานะนักศึกษาสื่อสารการตลาดและนักสิ่งแวดล้อม เมื่อดิฉันได้ยินธีมงานของ OR ในปีนี้ซึ่งก็คือ Climate Tech ดิฉันก็ทราบทันทีว่านี่เป็นเวทีที่ดีที่จะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของบริษัทใหญ่อย่าง OR ดิฉันตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแบ่งปันให้กับเยาวชนในชุมชนของเรา เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจระดับสากลเกี่ยวกับ Climate Tech และเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อประเทศฟิลิปปินส์ของเรา” นักศึกษาหญิงจากฟิลิปินส์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ต้องยอมรับว่า โครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 ไม่ใช่เพียงค่ายกิจกรรม แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง “Community” คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจโลก และพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอาเซียนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกาะติดความเคลื่อนไหวและบรรยากาศความสนุกของเหล่าผู้นำแห่งอนาคตได้ที่ Facebook Page:
“Unleashing Climate Tech” มากกว่าเทคโนโลยี คือ “วิธีคิด” แห่งอนาคต
ภายใต้โจทย์สุดท้าทายประจำปีนี้อย่าง “Unleashing Climate Tech” หรือ การปลดปล่อยศักยภาพเทคโนโลยีเพื่อสภาพภูมิอากาศ OR ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเพียงเทรนด์ธุรกิจ แต่คือ “ความอยู่รอด” และ “โอกาส”
คุณทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ย้ำวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจว่า Climate Tech ไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือโมเดลธุรกิจใหม่ แต่คือ “วิธีคิดแบบใหม่” ในการขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจให้สะอาดขึ้น และครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น
ค่ายนี้จึงเปรียบเสมือน Sandbox ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองผิดลองถูก ฝึกคิดวิเคราะห์แก้โจทย์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่เข้าใจบริบทของโลกยุคใหม่ และเข้าใจบริบทความเป็นจริงในประเทศของตนเองอย่างลึกซึ้ง
จากห้องเรียนสู่โลกจริง บ่มเพาะทักษะผู้นำ และมิตรภาพไร้พรมแดน
ตลอดระยะเวลา 6 วัน เยาวชนทั้ง 50 คน จะไม่ได้แค่นั่งฟังบรรยาย แต่จะได้ลงมือทำจริงผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
Intensive Workshop: ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอไอเดียธุรกิจที่นำไปต่อยอดได้จริง
On-Ground Experience: การลงพื้นที่สัมผัสการทำงานจริงร่วมกับชุมชน และเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนแนวคิด “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ของ OR
Cultural Exchange: พื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดง และเอกลักษณ์พื้นถิ่น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนต่างชาติ
คุณทรงพล กล่าวย้ำถึงความเชื่อมั่นของ OR ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนใน “คน” คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด การสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนทั่วเอเชียในวันนี้ คือการปูทางสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งในวันหน้า
“โครงการริเริ่มนี้กำลังถูกขับเคลื่อนใน 5 ประเทศในเอเชียที่ OR ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของ OR ในท้องถิ่น และเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ OR รวมถึงบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนและเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก OR กำลังสร้างสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจถึงบริบทความเป็นจริงในประเทศของตน และโอกาสระดับภูมิภาคที่รออยู่ข้างหน้า ผมมั่นใจว่า OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 จะบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง และสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายให้แก่ทุกคน” คุณทรงพล กล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น
เสียงจากตัวแทนเยาวชน แรงบันดาลใจที่พร้อมส่งต่อ
สิ่งที่ทำให้ค่ายนี้มีชีวิตชีวา คือพลังความมุ่งมั่นของเยาวชนที่เข้าร่วม ซึ่งแต่ละคนพกพาความฝันมาเต็มเปี่ยม เช่นเดียวกับ Mr. Xaythiphone Souliya ตัวแทนจาก สปป.ลาว นักศึกษาปี 4 สาขาบัญชีและการตรวจสอบ หลักสูตรนานาชาติ เขามีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ และมองว่า OR คือต้นแบบบริษัทที่บูรณาการนวัตกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยเขาต้องการนำองค์ความรู้จากผู้นำเยาวชนทั่วอาเซียนกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริง ๆ ครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนในโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp โดยส่วนตัวคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจและได้รับประสบการณ์จากผู้นำเยาวชนทั่วอาเซียนที่มารวมตัวกัน เราทราบดีว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน มีสไตล์ความเป็นผู้นำ มีวัฒนธรรมประเพณี หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เราจึงอยากแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เหล่านี้และนำกลับไปพัฒนาชุมชนของเราด้วยครับ” Mr. Xaythiphone กล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น
ขณะที่ Miss Lourdes Isabella Corpuz ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำเยาวชนและนักศึกษาสื่อสารการตลาด เธอเข้าร่วมโครงการเพราะโจทย์ “Climate Tech” ตอบโจทย์ประเทศบ้านเกิดของเธอเป็นอย่างมาก เนื่องจากฟิลิปปินส์มักได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยตรง เธอตั้งใจจะเก็บเกี่ยวความรู้ระดับสากลจาก OR เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้เยาวชนในประเทศเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อโลก
“ในฐานะนักศึกษาสื่อสารการตลาดและนักสิ่งแวดล้อม เมื่อดิฉันได้ยินธีมงานของ OR ในปีนี้ซึ่งก็คือ Climate Tech ดิฉันก็ทราบทันทีว่านี่เป็นเวทีที่ดีที่จะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของบริษัทใหญ่อย่าง OR ดิฉันตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแบ่งปันให้กับเยาวชนในชุมชนของเรา เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจระดับสากลเกี่ยวกับ Climate Tech และเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อประเทศฟิลิปปินส์ของเรา” นักศึกษาหญิงจากฟิลิปินส์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ต้องยอมรับว่า โครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 ไม่ใช่เพียงค่ายกิจกรรม แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง “Community” คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจโลก และพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอาเซียนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกาะติดความเคลื่อนไหวและบรรยากาศความสนุกของเหล่าผู้นำแห่งอนาคตได้ที่ Facebook Page:
OR Seeding The Future