คกก.นโยบายเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ TISA เพิ่มโอกาสการออม-ความมั่นคงทางการเงินของ ปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มอบหมายนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (กนศ.) ครั้งที่ 7/2568 โดยมีคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการและรับทราบการดำเนินมาตรการ "Quick Big Win" การเพิ่มโอกาสการออมและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดยกระทรวงการคลัง โดยจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ มาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสการออมและความมั่นคงทางการเงินของประชาชนดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการออมที่หลากหลายและสะดวกมากขึ้น ประชาชนมีแรงจูงใจในการออม กระตุ้นให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้น้อยมีการออมเพิ่มขึ้น มีภาวะทางการเงินที่ดี (Financial Well-being) มีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพยามเกษียณอายุ และภาครัฐสามารถบรรเทาภาระงบประมาณด้านสวัสดิการกรณีชราภาพในการดูแลผู้ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
นายเอกนิติ เปิดเผยว่า มาตรการ "เสาที่ 5" ในเรื่องของการส่งเสริมออม เพื่อเพิ่มโอกาสการออมและความมั่นคงทางการเงิน และเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วย โดยจะมีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากบัญชีการออมเพื่อการลงทุนสูงสด 8 แสนบาทต่อปี โดยไม่ต้องขออนุมัติปีต่อปี และให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท/ปี ซึ่งมีอยู่ 11.4 ล้านคน สามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแหล่งระดมเงินออมมากขึ้น และเงินเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้น
"จะมีมาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งเราจะยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ย 2 แสนบาทแรกสำหรับคนที่ถือเกิน 5 ปี และการออมพลัสจะมีพันธบัตรออมพลัสให้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรได้ทุกเดือน" นายเอกนิติ กล่าว
โดยการออมพลัสจะทำให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคง โดยมีราคาขายพันธบัตรขั้นต่ำที่ 1,000 บาท และจะมีการยกเว้นภาษีอากรแสตมป์ของการซื้อประกันด้วย
ส่วนมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเข้าครม.ทันพรุ่งนี้ (9 ธ.ค.) หรือไม่นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า ขณะนี้ทีมกำลังพิจารณา ส่วนมาตรการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ยังไม่ได้มีการหารือกันในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจครั้งนี้
นายสิริพงศ์ เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจวันนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ตัว ได้แก่ 1) ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค 2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ 3) ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
โดยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค ปรับเพิ่มขึ้นจาก 65.9 ในเดือนก.ย. 68 เป็น 71.1 ในเดือนต.ค. 68 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มีการฟื้นตัวจาก 50.7 ในเดือนก.ย. 68 มาอยู่ที่ 53.2 ในเดือนพ.ย. 68 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ปรับเพิ่มจาก 48.0 ในเดือนก.ย. 68 เป็น 53.2 ในเดือนพ.ย. 68
นายเอกนิติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อสั่งการว่า ได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (5 ธ.ค.) เนื่องจากเหตุภัยพิบัติได้คลี่คลายลง และเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูเมือง
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ลงไปพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามเร่งรัดการฟื้นฟูเมือง รวมทั้งได้ไปที่จังหวัดสตูล เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากประชาชน และคนทำงานในพื้นที่ ซึ่งที่นั่นก็มีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเช่นกัน และนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาท ขยายให้ครอบคลุมผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมทั้งหมด 9 จังหวัดภาคใต้ ด้วยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป