"อรรถกร" ให้รอดูของจริง 9 ธ.ค ไทยพร้อมไม่พร้อมเปิดซีเกมส์ แจงบางกีฬาต้องปรับโปรแกรมเหตุเขมรถอนตัว คาดเงินสะพัด 1.5 หมื่นล้าน

รมว.ท่องเที่ยว บอกให้รอดู พิธีเปิดซีเกมส์ 9 ธ.ค.นี้ หลังถูกครหา ไทยไม่พร้อมจัด แจงโปรแกรมบางชนิดกีฬา ยังไม่ออก เหตุกัมพูชาถอนตัว คาดเงินสะพัด 1.5 หมื่นล้าน
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ โดยยืนยันว่า จะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 ธ.ค.
เมื่อถามว่า โปรแกรมการแข่งขันบางชนิดกีฬายังไม่ออก ทั้งที่ใกล้จะแข่งขันแล้ว นายอรรถกร กล่าวว่า เนื่องจากมีบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง บางประเทศถอนตัว ซึ่งมีปัญหาเล็กน้อย เพราะโปรแกรมการแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของจำนวนนักกีฬา และบางประเทศที่ถอนตัวไป
เมื่อถามว่า มีการโจมตีความพร้อมของประเทศไทย ว่าหลายอย่างยังไม่พร้อม นายอรรถกร กล่าวว่า เดี๋ยววันที่ 9 ธ.ค.นี้ ก็เห็น ทั้งพิธีเปิดและกระบวนการจัดการแข่งขัน ซึ่งตนเป็นประธานคณะกรรมการการแข่งขัน และที่ประชุมก็มีมติให้เลื่อนการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา จากเดิมที่ต้องแข่งขันที่จังหวัดสงขลา ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนเป็นแข่งขันที่ กทม.และจังหวัดชลบุรี ซึ่งกำหนดการทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิม
เมื่อถามถึงกรณีนักกีฬาที่ลงทะเบียนเข้าการแข่งขัน ขณะนี้ทางกัมพูชาได้ส่งนักกีฬามาจำนวนเท่าไหร่ นายอรรถกร กล่าวว่า ตนจำตัวเลขไม่ได้แต่ แต่ล่าสุดกัมพูชาถอนตัวออกไป 8 ชนิดกีฬา มีแค่กัมพูชาประเทศเดียวที่ถอนตัวออกไป
เมื่อถามว่า ใกล้จะแข่งขันแล้ว แต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์และการตื่นตัวของประชาชน จะต้องมีการเร่งหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เรื่องประชาสัมพันธ์ รัฐบาลได้เร่งอย่างเต็มที่ เชื่อว่าทั้งใน กทม.และจังหวัดชลบุรี ประชาชนโดยเฉพาะคอกีฬา ก็ได้รับรู้อย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่ม รณรงค์ในการเป็นเจ้าภาพที่ดี แต่ต้องยอมรับว่า 1-2 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยเจอหลายเรื่อง เช่นสถานการณ์อุทกภัยที่หาดใหญ่ อาจทำให้ความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชน ไปโฟกัสเรื่องดังกล่าวแทน
เมื่อถามว่า มีการตั้งเป้าหรือไม่ว่า การเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ จะสร้างเม็ดเงินให้ประเทศเท่าไหร่ นายอรรถกร กล่าวว่า ตนจำตัวเลขไม่ได้ แต่อย่างน้อยคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนจากนักกีฬา บุคลากรด้านกีฬา และนักท่องเที่ยวคอกีฬาที่เดินทางเข้ามา ก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท
เมื่อถามถึงกรณีเหตุน้ำท่วมภาคใต้ มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวสิ้นปีมากน้อยขนาดไหน ว่า ต้องรอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) คำนวณตัวเลข แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำการบ้านแล้วว่าเมื่อมีการฟื้นฟูเสร็จ จะมีการจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวก ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันเดียวกันนี้คาดว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมา ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ได้มีการประชุม ครม.เศรษฐกิจ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกนโยบายในการช่วยเหลือฟื้นฟูชาวหาดใหญ่
เมื่อถามว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีแคมเปญในการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุม ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้จัดซีเกมส์ มีความจำเป็นที่จะต้องโยก 10 ชนิดกีฬาในจังหวัดสงขลา มาจัดแข่งที่กรุงเทพมหานครและชลบุรี หลังจากนี้ที่มีความพร้อม กิจกรรมต่างๆที่เป็นกีฬาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อยากขอความร่วมมือให้ไปจัดที่จังหวัดสงขลา และภาคใต้จังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม