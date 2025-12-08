TWPC จับมือ PTT เดินหน้าลดคาร์บอน

" ไทยวา " ลงนามความร่วมมือ กับ " ปตท." เพื่อศึกษาและการบริหารจัดการลดคาร์บอนในโครงการ Decarbonizing Thailand Partnership ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยสนับสนุนการลดคาร์บอนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดโครงการในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
นาย พชร เหลืองรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ในโครงการ “Decarbonizing Thailand Partnership”
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการลดคาร์บอนที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจของไทยวาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือนี้เป็นโครงการระยะยาวในการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกันผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดโครงการได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
“บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมโครงการกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทก้าวสู่การลดคาร์บอนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย” นาย พชร กล่าว
ทั้งนี้ ไทยวามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “Thai Wah 2030” เดินหน้าทรานส์ฟอร์มอย่างชัดเจนสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมผลักดันนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น