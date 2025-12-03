Ledger รุกตลาดไทย เปิดตัว Nano Gen 5 ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตชูความปลอดภัยขั้นสุด

ท่ามกลางพายุอาชญากรรมไซเบอร์ที่โหมกระหน่ำโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ดันยอดความเสียหายพุ่งทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ ‘Ledger’ ผู้นำระดับโลกประกาศยกระดับปราการป้องกันครั้งใหญ่ ชูธง ‘True Ownership’ ต้องมาคู่ความปลอดภัยขั้นสุด เปิดตัวเทคโนโลยี ‘Signer’ หน้าจออัจฉริยะ และฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ ‘Nano Gen 5’ ปิดช่องโหว่การปลอมแปลงธุรกรรม พร้อมกางแผนรุกตลาดไทยเต็มสูบ รับเทรนด์คริปโตบูม มั่นใจเทคโนโลยี Hardware Wallet คือกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจดิจิทัล
ในยุคที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก เหรียญอีกด้านที่ไม่อาจมองข้ามคือความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการโจมตีธุรกรรมผ่านการปลอมแปลงหรือดัดแปลง “ลายเซ็นดิจิทัล” (Digital Signatures) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการอนุมัติการโอนถ่ายมูลค่า สถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้มาตรการความปลอดภัยแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป การจัดเก็บกุญแจส่วนตัว (Private Key) ในรูปแบบออฟไลน์ (Cold Storage) จึงกลายเป็น “ไฟต์บังคับ” ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง Ledger จึงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับฮาร์ดแวร์ครั้งสำคัญ เพื่อคืนอำนาจการควบคุมให้แก่ผู้ใช้งานคริปโทเคอร์เรนซี ให้สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมั่นใจ ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด
นายฌอง-ฟรองซัวส์ โรเชต์ (Jean-François Rochet) รองประธานบริหารฝ่ายบริการผู้บริโภคของ Ledger กล่าวเน้นย้ำถึงปรัชญาสำคัญว่า “ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แท้จริง” (True Ownership) จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีความปลอดภัยขั้นสูง การลงนามทำธุรกรรมบนบล็อกเชนนั้นมีนัยสำคัญทางกฎหมายเทียบเท่ากับการเซ็นสัญญา หากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอถูกแฮกเกอร์บิดเบือนแม้เพียงเล็กน้อย ทรัพย์สินของผู้ใช้งานอาจสูญหายได้ในพริบตา ซึ่งอุปกรณ์ทั่วไปในท้องตลาดอย่างสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อป ไม่ได้ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมมาเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับวิกฤตเช่นนี้
เปิดตัว ‘Signer’ และ ‘Clear Signing’ เกราะป้องกันการโจรกรรม
เพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว Ledger ได้พัฒนานวัตกรรม “หน้าจอระบบความปลอดภัยเครื่องแรกของโลก” ภายใต้ชื่อ “Signer” ทำหน้าที่เป็นหน้าจอที่เชื่อถือได้ (Trusted Display) สำหรับตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมอย่างแม่นยำก่อนการกดอนุมัติ หัวใจสำคัญอยู่ที่การฝังชิป Secure Element ซึ่งแยกการประมวลผลออกจากระบบหลัก เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) ไม่ให้ถูกแทรกแซงจากมัลแวร์ภายนอก
นอกจากนี้ ยังยกระดับด้วยมาตรฐาน Clear Signing ที่แปลงโค้ดธุรกรรมซับซ้อนให้กลายเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ง่าย ป้องกันการหลอกลวงด้วยข้อมูลเท็จ ผสานกับฟีเจอร์ Transaction Check ที่สามารถจำลองผลลัพธ์ของธุรกรรมล่วงหน้า ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจลงนาม
ปฏิวัติการกู้คืนสินทรัพย์ ทางเลือกที่เหนือกว่าเพื่อความอุ่นใจ
ในมิติของการบริหารความเสี่ยงกรณีอุปกรณ์สูญหาย Ledger ยังคงยึดมั่นในระบบ วลีลับการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัล 24 คำ (24-word Secret Recovery Phrase) ที่เป็นมาตรฐานทองคำ แต่ได้เพิ่มทางเลือกเพื่อความยืดหยุ่นด้วยบริการ Ledger Recover สำหรับผู้ที่ต้องการสำรองข้อมูลการเข้าถึง และล่าสุดกับนวัตกรรม Ledger Recovery Key กุญแจสำรองส่วนตัวในรูปแบบออฟไลน์ ที่มาพร้อมชิป Secure Element และระบบป้องกันด้วยรหัส PIN ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการอำนาจการควบคุมสินทรัพย์แบบเบ็ดเสร็จ 100%
Nano Gen 5 ฮาร์ดแวร์แห่งอนาคตในราคาที่จับต้องได้
เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานในวงกว้าง Ledger ได้เปิดตัว Ledger Nano Gen 5 ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ในระดับราคาที่เข้าถึงง่าย โดดเด่นด้วยหน้าจอที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ระบบจัดการพลังงานต่ำ และฟีเจอร์คุ้มครองความเป็นส่วนตัวขั้นสูงแม้ขณะปิดเครื่อง รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth เพื่อความคล่องตัวในการพกพา พร้อมโซลูชัน “D to connect” ที่เชื่อมต่อโลก dApps และแอปพลิเคชัน Ledger Wallet ไว้ในที่เดียว เพื่อการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบไร้รอยต่อ
โซลูชันระดับองค์กร "ปิดจุดตาย Single Point of Failure"
สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันและแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Ledger นำเสนอโซลูชัน Multisig ที่รองรับการอนุมัติธุรกรรมด้วยลายเซ็นหลายฝ่าย (Multi-signature) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระจายความรับผิดชอบ และขจัดความเสี่ยงจากการที่บุคคลเพียงคนเดียวถือครอง Private Key ทั้งหมด (Single Point of Failure) ช่วยป้องกันองค์กรจากช่องโหว่ของระบบ Multisig ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งในอดีตเคยเป็นต้นตอของความเสียหายมูลค่ามหาศาลในอุตสาหกรรม
ปักธง ‘ไทย’ ตลาดศักยภาพสูง - เตือนภัยครึ่งปีแรกสูญ 2.1 พันล้านดอลล์
ในส่วนของยุทธศาสตร์ภูมิภาค Ledger เล็งเห็นศักยภาพที่โดดเด่นของ “ประเทศไทย” ในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการยอมรับ (Adoption Rate) คริปโทเคอร์เรนซีสูงที่สุดในโลก ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงเตรียมแผนขยายเครือข่ายความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพิ่มเติม เพื่อรองรับดีมานด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม Ledger ได้ออกโรงเตือนถึงตัวเลขที่น่าตกใจ โดยระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพียงครึ่งปีเดียว มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงในโลกคริปโตฯ พุ่งสูงกว่า 2.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ตอกย้ำว่า อุปกรณ์ที่มีระบบตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม (Hardware Wallet) ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็น “สิ่งจำเป็น” ในการลดความเสี่ยง
“สินทรัพย์ดิจิทัลควรเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างแท้จริง บทเรียนเจ็บปวดจากยุค Web 2.0 พิสูจน์แล้วว่า เมื่อข้อมูลถูกรวมศูนย์และควบคุมโดยองค์กรขนาดใหญ่ ความเสี่ยงย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบัน Ledger จำหน่ายอุปกรณ์ไปแล้วกว่า 8 ล้านเครื่อง ใน 165 ประเทศทั่วโลก และรับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับธุรกรรมคริปโตฯ มากกว่า 20% ของปริมาณทั่วโลก ในอนาคตผู้ถือครองคริปโตฯ ทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้บริหาร Ledger กล่าวทิ้งท้าย